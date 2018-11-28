Coach 2796 2668
Chopard 2833 8328
dunhill 2796 2668
Guerlain 2869 1552
Jimmy Choo 2796 2668
John Varvatos 2505 5023
Jo Malone London 2918 4865
Lanvin 2796 2668
將於今日在本港人類基因編輯國際峰會上演講的深圳南方科技大學副教授賀建奎，日前宣稱成功以基因編輯技術，為患愛滋病父親的一對孖胎女嬰改變胚胎基因，令兩人免受愛滋病毒感染，引起軒然大波。內地一百二十二名科學...
2018-11-28
國家主席習近平昨展開對西班牙、阿根廷、巴拿馬及葡萄牙四國的國事訪問，其後會出席二十國集團領導人峰會，外界關注「習特會」會否化解中美貿易戰。而美國總統特朗普指不大可能會接受中國暫緩提高關稅的要求，預料明年一月起會將二千億美元中國貨的關稅，由目前一成增至兩成半。 國家主席習近平昨天上午乘坐專機離開北京，應邀請對西班牙、阿根廷、巴拿馬及葡萄牙四國進行國事訪問，習近平亦應阿根廷總統馬克里邀請，出席當地舉行的二十國集團領導人第十三次峰會，預料將會見美國總統特朗普。同行的還有主席夫人彭麗媛，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等。 習近平首站停留西班牙進行國事訪問之際，於西班牙《阿貝賽報...
2018-11-28
美國政府上周發表一份報告，警告如果放任碳排放持續增加，將導致氣候變化加劇，國家將蒙受龐大經濟損失，但特朗普周一回應表示，他不相信這份報告的內容。 特朗普在白宮對記者說：「我不相信（報告的分析結果）。」他強調，如果其他國家不採取措施削減廢氣排放量，美國也不會這樣做。他指，閱讀過這份《全國氣候評估》報告的「部份」內容，認為這份報告「很好」，但他不接受報告所發出的警告。 專家們在報告中稱，如果全球不採取實質及持續的措施紓緩氣候變化的現象，到本世紀末，可能會帶來數以千億美元計的經濟損失。特朗普重申：「我不相信。」他謂：「我們的國家正視這個問題，但大家知道，要中國、日本、所有亞洲國家...
2018-11-28
九龍塘貴為傳統豪宅區，同時擁有小學41校網的優勢，一直以來深受家長客垂青，今次帶大家走訪的三號義德道大宅，不但屬於區內罕有的新晉豪宅，而且有2個同層單位放售，戶主可隨時自製逾3000方呎的相連戶。 ...
2018-11-28
在中美領袖會面之前，美國總統特朗普大吹淡風，揚言若會談無成果，會向中國貨品徵收關稅。市場憂慮貿易戰重燃，美股開市跌超過200點，杜指早段報24434點，跌205點，相當於0.8%跌幅。標普指數以及納斯...
2018-11-28
羅拔圖法明奴及尼馬是巴西隊友，但二人踢法和性格迥異，前者引領利物浦踢出團隊足球，相反尼馬要做巴黎聖日耳門主角，令球隊走向個人主義。聖日耳門今晚歐聯C組主場鬥利物浦，法明奴勢向尼馬證明大公無私才是王道，捧客勝。 （香港開電視77、Now643、有線602、662台周四凌晨4:00直播） 利物浦翼鋒穆罕默德沙拿今季鋒芒銳減，但球隊成績卻比上季出眾，全因前鋒羅拔圖法明奴以大公無私的踢法令紅軍踢得更整體。 此子今季常為隊友製造空位之餘，主帥高普更曾安排他出任進攻中場，兼顧串連工作。此舉導致法明奴目前十八場各賽事僅入五球，但各方面貢獻更大。前利物浦隊長謝拉特直言法明奴就是最佳...
2018-11-28
近年文藝活動在香港已蔚然成風，更成為周末的好去處，12月便有Artists Co-op首度主辦的《火炭約》，舉辦別開生面的《火炭夜遊》藝術導賞團，帶領公眾夜訪藝術工作者！ 《火炭夜遊》在12月...
2018-11-28
鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）今年八月於峇里舉行婚禮，早前兩人在社交網上報喜，透露Grace已懷孕，兩夫妻昨日分別出席不同活動，將為人父的嘉穎勁開心；Grace昨日穿的上衣有立體玫瑰花裝飾遮蓋腹部位置，...
2018-11-28
被喻為「政治素人」的陳凱欣，參與立法會九龍西的補選，以高票擊倒泛民陣營兩名政壇老將李卓人和馮檢基，成功當選。李卓人敗選後向支持者鞠躬道歉，並承諾會「深切反省」。如果這不是說了就算，就必須認真承認，泛民長期以來奉行的抗爭路線，已經流失市場，被愈來愈多選民摒棄。如果不肯接受這現實，依然流於檢討選舉策略，繼續重彈老調，只會繼續失敗。 今次泛民部署補選，在協調人選過程中發生內訌，惹起馮檢基不滿，決定參選，遭李卓人支持者抨擊他「鎅票」。但選舉結果顯示，李卓人與馮檢基兩人的得票總和，仍少於陳凱欣得票，令「鎅票」論不攻自破。 從選區點票分析，李、馮二人各有票源，李吸納不到足夠選票，不能歸...
2018-11-28
周日策「美麗寶寶」起步即墮馬而服重創的安國倫，昨日續在沙田威爾斯親王醫院留醫，其妻子Erin於周一凌晨四時抵港，隨即由潘頓太太接戴到醫院探望丈夫及了解傷勢，而潘頓亦抽空到醫院陪伴Erin。 由於安國倫的頸椎骨受傷，故墮馬後，下半身一直癱瘓並無知覺，昨日必須接受手術，而手術期間，馬會受薪董事祁禮謙和韋敦步，以及賽馬業務和營運總監利達賢，都有前來探望。不過，眾人對安國倫接受手術後的情況，都三緘其口。而安國倫在澳洲的經理人，則在社交網站表示，安國倫的情況如何，還要等未來數天才較明朗。 馬場浮世繪
2018-11-27