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佳節香水速遞

2018-11-28 列印
dunhill Desire Blue Ocean EDT（左） $625/100ml 設計師以海洋為香水設計靈感，特別為活躍於戶外活動人士而設。香味方面，以澳洲青蘋果、橙花、黑香豆相配合，清新得來，又充滿男子氣概。 Jimmy Choo Man Blue（右） $790/100ml 漸變深藍色瓶身，配以金屬細節，象徵男士的活力，香水名字以銀色的色調印在香水瓶上，另一特點就是鱷魚皮紋，佈滿瓶蓋，凸顯高級格調。前調的鼠尾草、香檸檬、黑胡椒、琥珀，以及柏樹的植物木香，令人精神為之一振。
John Varvatos Artisan Pure（左） $620/75ml 瓶身包裝是來自意大利手工縫製的藤編藝術，並曾獲得FIFI香水奧斯卡最佳瓶身設計獎。前調以卡拉布里亞佛手柑、西班牙檸檬及巴倫西亞橙，配以基調的鳶香草、麝香黃葵籽及維吉尼亞雪松的氣息。 Coach Platinum（右）$790/100ml 噴咀是仿照1954年首次在COACH皮夾上的設計，而四輪馬車標誌以浮雕的形態呈現在玻璃瓶身上，打造出型酷的香水外形。前調由清新的黑胡椒精油、菠蘿，以及杜松子組成，主調是鼠尾草、天竺葵
Guerlain Habit Rouge Dress Code $910/100ml（左） Habit Rouge 為男士香水，瓶身設計如穿上時尚紅色迷彩禮服，優雅而飄逸。香水以佛手柑、橙花醇、玫瑰為前調，木香為中調，再配合皮革香及果仁糖的豐富甜香，組成多層次香味。
Lanvin Eclat de Nuit $790/100ml(右) 螢光粉紅的透明玻璃瓶，瓶蓋頂部鑲嵌着一顆白色寶石，配以兩個相連的指環，象徵兩個人一起的時候的幸福感。至於香味亦吸引，以苿利橙花配合黑加倫子為主調，充滿果香。
Chopard Neroli a la cardamome du Guatemala EDP $2,150/100ml 全新高級香水創作從阿拉伯帝國的伊甸花園獲得靈感，這些傳奇花園均展示了阿拉伯文明的黃金時代。蜜柑、苦橙花及橙花原精的組合帶來清新活潑的氣息，加上瓶身猶如珠寶的設計，非常珍貴。
Jo Malone London HoneySuckle & Davana $1,200/100ml 品牌的傳統瓶身設計，簡單而高雅，香味主要是來自印蒿、忍冬及台蘚。忍冬是一種具有典型英倫風格的花卉，至於印蒿，則能帶出香氛前調的清新、果香與綠葉調。
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        佳節將至，為伴侶送贈香水是浪漫之選。男士香氛多以木味為基調，常見有取材自檀香木、咖啡樹、柏樹的組合，相比起果味及花香，感覺較有剛強味。至於女士香水，恍如珠寶的瓶身設計就最令人迷倒。文︰Angel　圖︰Julio Miguel

Coach 2796 2668

Chopard 2833 8328

dunhill 2796 2668

Guerlain 2869 1552

Jimmy Choo 2796 2668

John Varvatos 2505 5023

Jo Malone London 2918 4865

Lanvin 2796 2668
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