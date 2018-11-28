  • 2018年11月28日 星期三
  • 20º
  • 96%
熱門： 偷拍女同事凱詩美容心怡幼稚園總監基因改造嬰兒洞察號

日報新聞 > 副刊

專店預覽中 行貨Jimny望梅止渴

2018-11-28 列印
■全新行貨版Jimny現已在品牌九龍灣專店公開預展。
■據知港版Jimny配套及引擎規格跟歐洲版相同。
■標準配備危急自動煞車和越線警報安全設施。
■車廂配套跟日本頂級版相同，圖中展示車配用5速手波。
■座椅以布料包裝，內置側撞安全氣袋。
Previous Next

        鈴木代理上周五（11月23日）傍晚忽然宣佈首兩輛Jimny樣辦車在九龍灣專店公開展出後，隨後周末兩天吸引大批車迷到場一睹新車風采。據知新車認購者眾，首批最快明年初交付，現在訂車約明年第三季交車。文、圖：彭志揚

        率先來港的兩輛Jimny包括手波及自動波兩款，包裝跟日本頂級版沒大分別，據知1.5公升引擎規格及配套跟歐洲版相同，標準配備危急自動煞車和越線警報安全設施，觸控屏幕音響主機支援Apple CarPlay功能。

　　代理早在今年7月預售新Jimny，傳聞收到逾五百張訂單，據知如現時落訂認購，最快要2019年第三季才能交車。售價方面，由於稅項仍有待相關部門審批，暫時未落實。意向價估計約在二十一萬元水平，詳細有待代理稍後公佈作實。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd