雪地專用 時尚運動靴

不少人都會趁着聖誕外遊，若到冰天雪地的地方，一對保溫防滑的鞋履就不能缺少。UGG於今季推出一系列備有功能性設計的滑雪靴，其中型格十足的Misty Boot系列，靴面加入了毛毛元素，並採用橡膠製造的EVA外底，定是大家旅行的好伴侶。特別一提的，這雙專為山脈和雪地而設的靴子，可以應對寒冷的天氣及低至-32˚C的温度，保護性特強。另有Highland Waterproof系列，採用了防水漆皮革製成，並有跣水效果，再配合以Vibram Arctic Grip和UGG專利技術Treadlite中底，能造出極其輕身靈活的鞋底，同樣是冬遊之選。



文︰Angel



查詢︰www.ugg.com