鳥取境港 鬼影大街

萬聖節滿城鬼怪固然刺激好玩，但如果想隨時可看到鬼影幢幢的場面，那便要到日本鳥取縣境港市（Sakaiminato）一遊，因為著名的「鬼太郎街」水木茂之路便新增每到入夜都可賞到的鬼怪投影，為寧靜的黑夜平添詭異氣氛。文、圖：林逸



新增詭異鬼怪投影



作為以繪畫《鬼太郎》馳名的已故漫畫巨匠水木茂的故鄉，境港向來都予人鬼影幢幢的感覺，因為當中除有妖怪列車、妖怪車站、妖怪神社及鬼太郎郵筒等設施，更有長約八百米、擺滿一眾《鬼太郎》妖怪雕像的水木茂之路，不過為精益求精，水木茂之路早前便進行了大半年的大規模優化工程，並在7月14日正式全面重開，當中除重鋪行人路及廣植樹木，更增加十八座妖怪雕像，令街上達到有史以來最多的一百七十七座銅像。



但對一眾《鬼太郎》迷來說，現在來到境港便更見忙碌，因為除忙着在白天穿梭大街拍照，吃過晚飯後，更可在每晚八時至十時於水木茂之路看到精采的鬼怪投影。這些以《鬼太郎》漫畫一眾主角及妖怪的樣子為主調的鬼怪投影，最特別的地方就是時隱時現，明明是沒有異樣的路面，卻突然有鬼怪影子現身，足以讓人嚇一大跳，配合周遭的妖怪雕像及微黃燈光，氣氛實在超級詭異，難怪吸引不少旅客在入夜後戰戰兢兢地前來探索及挑戰膽量，大家若有機會來訪，便不妨預留時間一試呢！



記事簿



香港航空由香港直航米子，來回票價約1,760港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.hkairlines.com



www.sakaiminato.net（境港市觀光協會網頁）



www.tottori-tour.jp（鳥取縣觀光網頁）