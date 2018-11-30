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【測試評語】設有防滑墊

2018-11-30 列印
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　　這個暖碟櫃採用一按即開式抽屜設計，用家只須輕按一下櫃門，預熱抽屜會自動滑出，就算手持熱湯或餸碟，只要用手臂輕推便可打開，比傳統拉門式設計方便。值得留意是櫃內設有防滑墊，能夠拿出清洗，亦防止餐具在開關抽屜時滑動。
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