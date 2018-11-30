【測試評語】設有防滑墊

沈拿於上月底晨課中以單車代步時逢意外，導致右髖部骨裂須接受手術。主診醫生本來預期他需要休息四至五個月才可康復，但只相隔一個月後，沈拿的傷勢竟大有進展，並已在剛周三復課操馬。沈拿表示已準備於下周一往診所再檢查，以了解康復進度，希望屆時可獲得醫生證明傷勢痊瘉，則其復出上陣的日子便會大大提前，但確實日期就仍要視乎個人狀態的進展而定。 沈拿又表示，吸收過今次意外及聽取醫生報告，自覺平日鍛煉過度，太刻意去造一一三磅，導致身體十分虛弱。所以現時已經適度減少每日的操練時間，同時開始練習對身體損耗較輕的瑜伽，稍後復出時，亦會將自己最輕造磅調高至一一六磅左右，希望到時會有更佳的狀態迎接復出，...

2018-11-30