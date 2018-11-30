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【其他選擇】靈活烘乾碗碟

2018-11-30 列印
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　　Rasonic RDW-J5W是座枱式洗碗碟機，完成洗碗程序後，又有烘乾功能，間接有預熱碗碟的效果。機身外有五公升的易拆水箱，可以擺放在不同位置，非常實用。

售價：$2,180　查詢：2406 5439
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