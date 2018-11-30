中環日常茶飲

茶飲店一間接一間，但近期熱話定是台灣藝人詹子晴（丫頭）所開的「不要對我尖叫，日常茶間」。潔白乾淨的店面坐落在人來人往的擺花街，可愛友善的老闆娘沖出一杯杯古早味飲品，為忙碌的生活添上一絲清新氣息，難怪開業不久已經成為中環上班族的日常茶飲。文：李泳烔 圖：Gary Tsai



對「不要對我尖叫，日常茶間」的第一印象不是其趣怪名字，而是台灣藝人詹子晴（丫頭）。我唸中學時，很喜歡看丫頭參與的綜藝節目《我愛黑澀會》，這大概是每個九十後的回憶吧！今天看到她依舊漂亮親民，但多了一個身份，就是飲品店的老闆。「我很喜歡喝台式飲品，大概能一天喝兩杯，但不了解市面飲品的用料來源，加上太多添加劑，其實對身體是很大負擔。」丫頭因此與好友Jeff和Tony合作開設自家品牌的飲品店。



新店Logo是男子飲東西的插畫，由台灣插畫家Norman.normal設計，其實是想表示一種生活的日常態度。「這個男生樣子不太帥，正正是我們想表達放下面具，簡簡單單生活的樣子，Logo與冷飲杯上的圖案是喝咖啡的笑臉，熱飲杯則是掩面的哭臉，各自配搭了『喜好真誠，討厭諂媚，但我不說』與『嚴禁拍打，只求餵食，請眷顧我』的反諷文字。」雖然他們表示飲品「不為打卡低頭，只為品質點頭」，但店內的玫瑰可可和桂花咖啡等系列，做出來的漸層效果還是相當討好。「玫瑰系列的產品加了蜂蜜和玫瑰釀，喝起來特別香。」客人可自行加錢增添台式配料，除有小巧的地瓜芋圓，亦有較特別的爆漿珍珠，即內藏百香果荔枝糖漿的珍珠。



「從前做藝人只需要做好自己，但做生意卻是不同的，必須看清楚市場，甚麼都要懂。」丫頭笑言。這品牌短短一年開設了十一家分店，今年12月將進軍北京和廈門，相信必定花上「無數的日常」，才能做出如此漂亮的成績。



不要對我尖叫，日常茶間



地址：中環擺花街23號



查詢：3590 6936