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龍逸軒晨光美點優惠

2018-11-30 列印
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  提到香港的飲食文化又怎能少了飲茶？九龍酒店龍逸軒最近推出晨光美點優惠，提供區內少有的酒店早茶選擇，由每日上午7時30分至10時30分供應多款精緻點心及傳統粥粉麵。只需以早茶價每款$18起，即可享用一系列粵式巧手點心及粥品炒麵。客人更可以每位$88享用精選點心早晨套餐，包括自選點心（六款選三款）、粥品（三款選一款）、精選麵食及中國茗茶，來一趟點心之旅，感受香港地道飲茶文化。

龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19-21號

九龍酒店2樓

查詢：2734 3722
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