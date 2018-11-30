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《機戰》新Game二連擊

2018-11-30 列印
■《超級機械人大戰T》
■《超級機械人大戰DD》
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　說到機械人動漫Crossover，最經典當然是熱血非常的《超級機械人大戰》系列。遊戲商Bandai Namco日前就公佈，2019年將會一口氣推出兩款新作，分別是對應PS4及Switch的《超級機械人大戰T》，以及初次登陸手機平台的《超級機械人大戰DD》。先說《超級機械人大戰T》，除了大家熟悉的角色之外，今次將有《魔法騎士》、《Cowboy Bebop》等四套動漫角色首度參戰，預計會同步推出中文版，不過上集的《魔神英雄傳》、《冒險少女娜汀亞》卻退下火線，可說有辣有唔辣。

　　至於手機版《超級機械人大戰DD》，「新面孔」則有永井豪名作《惡魔人》，基本玩法跟傳統家用機作品大同小異，分別在於雙方的機體會按特定順序行動，而且加入簡易的Auto模式，不用時刻對着畫面操作，都可以繼續進行遊戲。文：Joe

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