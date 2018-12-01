TCL 4K電視 AI智控家居

文、圖：B1807
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Micro Dimming局部控光
昔日國產電視予人印象，大概只有價錢便宜，然而近年成功躋身全球三大電視生產商的TCL，已經不再走單純高性價比路線，無論外形或功能，皆與時並進，且看早前推出壓軸的4K超高清C6系列，畫面尺寸由55吋起跳，全金屬機身採用畫架式設計，加上超窄熒幕邊框，造型簡約時尚。畫質方面，C6系列用上178度廣視角的高色域熒幕，配合自家廣色域技術，有助減低色差，重現更逼真色彩之餘，並可利用Micro Dimming局部控光技術，將圖像劃分至數百個區域，獨立進行亮度及對比度調整，令畫面的暗黑部份亦能細緻呈現，加上支援HDR 10高動態對比，觀看4K HDR影片時，影像層次更見分明。值得一提的是，C6系列在音效方面也毫不馬虎，前置式喇叭便找來著名音響Harman Kardon操刀，且同時兼容Dolby及DTS Premium Sound兩大音效，毋須額外添置音響器材，也能營造全方位環繞聲效果。
最新Android TV 8.0平台
豈止外形設計升格，近年TCL還將旗下電視帶進智能領域，C6系列是其一，先是預載最新的Android TV 8.0平台，既可直接登入觀看《Netflix》等串流影視平台的4K內容，亦可使用Google Assistant語音助理（暫只支援英語），拿起專用遙控，即可以語音進行搜尋新聞、天氣等資訊，以及播放喜愛的影音娛樂，要是配合Google Home、Alexa等智能喇叭，更可將電視變身作智能家居中心，接通一屋智能家電或裝置，同樣通過語音，便可遙控相關智能裝置，如開關燈泡、窗簾等，享受智能生活的真正樂趣。