Mate 20 X娛樂巨Phone

巨芒手機過去不是沒有，但整體表現未算突出，難得擁有7.2吋OLED巨芒的HUAWEI Mate 20 X定位旗艦之餘，還集同系之大成，既有高效Kirin 980 AI處理器，又內置電競級散熱，同時裝有第二代Leica三鏡，由打機到影拍皆達頂級水平，可謂近期的矚目「巨」作。



文、圖：B1807



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電競級散熱



Mate 20系列一門三傑，當中Mate 20 X形象最鮮明，7.2吋熒幕不用拿上手也能感受到畫面巨大，加上屏佔比達87.83%的水滴形全熒幕，畫面視野震撼，配合一對Dolby Atmos音效立體聲喇叭，聲畫俱佳令人更投入。睇片固然賞心，打機亦見爽快，事實廠商為增強Mate 20 X的遊戲性能，不但內置新一代Kirin 980 AI八核心，還首度用上石墨烯作散熱，並通過均熱液冷系統（Vapour Chamber）帶來高效散熱效果，讓CPU及GPU皆可長時間以最佳狀態運行。值得一提的是，Mate X 20電池容量高達5,000mAh，長時間打機睇片不在話下，由於支援4.5V/5A的SuperCharge快充，只需約30分鐘即可由零電量充電至50%，速度真快。



附M-Pen觸控筆



如經常使用手機處理文件，定會明白大芒好處，Mate 20 X不但提供大型虛擬鍵盤，還附送專用M-Pen觸控筆，必要時可執筆在大熒幕快速書寫，簡單按一下M-Pen筆桿的功能鍵，即可開啟記事簿，按兩下則自動Cap圖，過程中用筆圈出特定範圍更可局部截圖。Mate 20 Pro攝力驚人，原來Mate 20 X也用上同樣的第二代Leica三鏡頭，40MP廣角主鏡頭、20MP超廣角及8MP遠攝統統齊備，簡單將焦距由主鏡切換至Wide Angle，取景角度頓變廣闊，面對壯闊風景或建築物，你會發現構圖非常震撼。若然要把景物拉近，又可出動3倍光學變焦。至於令人驚訝的超微距模式，同樣在Mate 20 X找到，只要掌握2.5cm的最短對焦距離，定可發掘出平時肉眼看不到的微小世界。