親民精品咖啡

精品咖啡這名詞予人專業感，但新開的精品咖啡店Page Common，卻想抹走這高高在上的感覺，志在讓不諳咖啡的人，也可感受一下箇中樂趣。「精品咖啡其實很平易近人，沒必要把它神化。」Page Common首席咖啡顧問Chester如是說。文：陳芍瑩 圖：黃頌偉



店子位處柯士甸道一幢新開的酒店Page Hotels內，推門而進，酒店大堂便是這家精品咖啡店，兩者融合起來。「有這個構思，是希望把人與人之間的距離拉近。在中央位置放長枱，就想大家可跟坐在附近的人有互動和交流，沒有隔閡。」集團業務發展經理Philip說。裝潢及布置着重人性化，所賣的咖啡自然也圍繞這特質而設計。這處不賣刁鑽的沖泡技巧，也沒有浮誇的拉花表演，供應的只是平實的咖啡味道，只因Chester認為簡單就是好的咖啡。「咖啡其實講求新鮮，用新鮮的咖啡豆沖泡，已不會太難喝。」



Chester特別研發出一種混合埃塞俄比亞、巴西及印尼豆子的咖啡，集花香、果酸及果仁香於一身，層次豐富且不會太酸，平衡得好。咖啡單品由最普遍的Latte、Cappuccino、Espresso，以至手沖和冰滴也有提供，最不可錯過的是Coffee Sangria，在特濃咖啡上加入時令水果如蘋果和橙等，芬芳果香與濃烈咖啡香氣特別匹配。另一款沒有咖啡成份的芒果桃膠冰茶也是有趣的飲料，以有機Pukka茶和芒果沖製，再放入桃膠增加口感，果香濃郁誘人。食物選擇貴精不貴多，以多士和甜點等輕食為主，如富香港特色的鹹牛肉多士、口感幼滑的牛油果多士和香甜細膩的無花果多士等，質素不俗，用上自家咖啡製作的Tiramisu，味道和質感亦令人驚喜。



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地址：尖沙咀柯士甸道148號



查詢：6386 4653