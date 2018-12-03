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聖誕海鮮自助餐

2018-12-03 列印
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  聖誕將至，又是相約家人和朋友食大餐的好時機。位於金域假日酒店的Bistro on the Mile，於聖誕期間供應豐富海鮮自助餐，餐點包括即開生蠔、凍龍蝦、凍蝦、日本長腳蟹及各種特色燒烤海鮮等，海鮮迷可以大快朵頤。另外，自助晚餐更有應節的聖誕燒火雞、蜜糖燒汁燒火腿、威靈頓牛柳、香煎煙蠔肉卷、薑葱炒龍蝦、豉汁龍脷球、蟹粉海鮮扒豆腐、雙冬枝竹羊腩煲、缽酒汁燴牛尾三杯炒蜆、薄荷蒜蓉羊鞍等等，另供應川貝燉鱷魚肉湯及龍蝦湯，加上聖誕甜品如朱古力樹幹蛋糕、聖誕布甸、德國聖誕果子麵包，以及全新推出的鐵板炒果味冰卷伴Häagen-Dazs雪糕，令人期待。

Bistro on the Mile

地址：尖沙咀彌敦道50號

                 金域假日酒店1樓

查詢：2315 1118
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