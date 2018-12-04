墨爾本盃嘉年華 帽子戲法

墨爾本盃嘉年華（Melbourne Cup Carnival）是澳洲年度盛事，型男索女奉旨裝身扮靚，男的西裝筆挺，女士更是出盡法寶，花枝招展，尤其帽子必要搶鏡，如此不但是尊重由英國貴族流傳下來的賽馬盛會，更希望贏取豐富獎金，遊客亦可到來分一杯羮！



文：Rachel 圖：Rachel、Visit Victoria



鳴謝：Visit Victoria、Olympus Hong Kong



踏進11月，位於南半球的墨爾本亦正式踏入明媚春天，雖然日夜氣溫有時仍清涼，但當地居民已急不及待脫去厚重寒衣，換上色彩繽紛的怡人春裝，連衣裙、花禮帽、高跟鞋，還有滿城鮮花，一片生機勃勃，這也是墨爾本盃嘉年華的舉行由來之一，以此迎接大地回春。至於說到嘉年華的創立，則不能不提已有一百五十八年歷史的賽馬盛會墨爾本盃（Melbourne Cup），由開辦至今，賽事俱於距墨爾本市中心約二十分鐘火車程的費明頓賽馬場（Flemington Racecourse）舉行，由於太受歡迎，現時賽事的舉行日（每年11月首個星期二）更被定為墨爾本的公眾假期，以方便居民齊齊欣賞。



墨爾本盃嘉年華發展到今天，規模更是盛大，共由四天盛會組成，除墨爾本盃日外，還有AAMI維多利亞打吡日（AAMI Victoria Derby Day）、甘迺迪橡木賽馬日（Kennedy Oaks Day）及大獎賽日（Stakes Day），俱於每年11月分四天舉行，大家有興趣的話來年亦可上網預訂各節日門票（約176港元起），一同參與這春季盛典。



當天盛會約於早上十時開始，由穿越馬場門前的那條玫瑰花隧道開始，到場內植滿鮮花的賽馬觀看區，俱聚滿衣香鬢影的人潮，尤其女士們多悉心打扮，頭上帽子花樣百出，不少以鮮花、彩帶、樹葉，甚至紙張等自家創作而成，獨一無二，非常精采！如此花盡心思，目的只為參與午後於The Park舉辦的Myer時裝比賽，勝出者將可獲贊助商送出的房車及現金獎，可謂非常吸引。今年便由來自昆士蘭的美女摘冠，她以一身春日氣息濃厚的芥辣黃連衣裙配同色系禮帽，並以大量自製飾物配搭，獲得評判激讚。



費明頓賽馬場



地址：448 Epsom Road, Flemington VIC 3031 電話：61 3 8378 0747



交通：可於墨爾本市的Flinders Street站或Southern Cross站乘火車至North Melbourne站，再轉乘的士數分鐘可達。



網址：www.flemington.com.au



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約115港元）起。



網頁：www.border.gov.au（澳洲領事館）



澳洲航空香港直航來回墨爾本，經濟客位票價3,180港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com



The Sebel Melbourne Docklands雙人房248澳元（約1,410港元）起。



地址：18 Aquitania Way, Docklands VIC 3008, Melbourne



電話：61 3 9641 7500



網頁：www.sebeldocklands.com.au



www.visitvictoria.com



（Visit Victoria網頁）



www.australia.com



（Tourism Australia網頁）