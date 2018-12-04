奧地利2 帝皇最愛清燉牛肉

奧地利傳統美食除大家熟悉的香腸和吉烈牛仔肉Schnitzel外，清燉牛肉Tafelspitz同樣家喻戶曉，早前維也納之行便到奧地利同學力薦的Plachutta，一嚐當地馳名的清燉牛肉。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



傳統奧地利式清燉牛肉Tafelspitz以牛肉及蔬菜燉煮，以簡單清淡的烹調配料，凸顯牛肉的清甜香郁，這香味四溢的牛饌成功俘虜了昔日奧匈帝皇Franz Joseph的味蕾，他更宣稱Tafelspitz是其最喜歡的菜餚，此菜其後大行其道，成為深入民心的地道美饌。清燉牛肉同樣是歐洲多國的傳統菜式，然而各國風味有別，意大利版的Bollito di Manzo融合香草和香料入饌，味道較為濃郁；法國版的Pot-au-feu風味和Tafelspitz相若，味道平淡樸實。



從維也納歌劇院步行往Pláchutta的Wollzeile店，約十分鐘路程，這裏的招牌Tafelspitz風味地道，備受當地人歡迎，且席上客人不乏政商名流，例如俄羅斯總統普京、美國前副總統戈爾（Al Gore）及歌劇男高音Placido Domingo等。



Plachutta單單清燉牛肉這道菜式，已有十多款不同牛肉部位可供選擇，Fifi和同行友人口味一致，點了招牌Tafelspitz牛臀（33.5歐羅/約300港元，2人份）和Beinfleisch牛肋骨（29.1歐羅/約260港元，2人份）共享。Tafelspitz牛臀部位肉質較瘦且韌，經燉煮後令肉質軟腍入味，Beinfleisch則肉嫩多汁，各有不同口感。奧地利清燉牛肉選用肉味濃郁的當地牛隻配合洋葱、紅蘿蔔、塊根芹、歐芹根、韭葱、骨髓及牛肉高湯燉煮三小時，讓牛肉、高湯和配料的精華交融，無論牛肉或湯底味道均清甜而層次豐富。



享用地道牛饌有先後次序，先嚐熱騰騰且濃郁暖胃的牛肉清湯，接着將骨髓當成抹醬塗麵包。最後品嚐Tafelspitz牛臀薄片和Beinfleisch牛肋骨，兩者味道均清甜濃郁，前者口感細軟，後者軟腍而富嚼勁，可蘸上辣根蘋果蓉或香葱汁提味。隨餐按傳統配上忌廉菠菜蓉及香氣十足的奧地利烤薯粒Rosterdapfeln，風味地道。這次清燉牛肉午餐連前菜沙律及飲料合共花費90歐羅（約800港元），共四位享用，平均每位只需215港元。



地址：Wollzeile 38, 1010 Wien, Austria



查詢：43 1 5121577



（註：Plachutta設有多家分店，奧地利同學推介文中的Wollzeile店及Hietzing分店。Wollzeile經常滿座，建議提早訂座。）