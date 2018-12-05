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﻿佳節禮盒窩心精選

2018-12-05 列印
男士入手 Kiehl's Ultimate Man Special 全效男士護理$605 為男士送上聖誕護膚套裝，亦是窩心舉動。品牌與插畫家Andrew Bannecker聯手合作設計，單是包裝已充滿節日色彩，此男士全效護理系列包括全效潔面啫喱、爽膚水、補濕乳等產品，更附有藍色便攜袋，方便旅行攜帶護膚小物。
彩妝精選 Kiko Milano Sparkling Holiday Fabulous Eyeshadow Palette $255 集十二色眼影，包括七款細膩的濃彩啞光色調、三款柔滑金屬感色調，以及兩款極致閃亮的珠光效果色調，方便打造耀眼的派對妝容。
童話氣息 Cath Kidston Christmas Town House Advent Calendar $890 每格都載有充滿香氛的精選美容護理產品，如潤手霜、身體乳液、身體磨砂等，全部帶有漂亮圖案。
防敏護肌 Net Organic Skinology 淳天然限量節日套裝 $988 品牌以有機護膚成份為賣點，其「淳•天然」系列禮盒內包括有摩洛哥堅果油、高效補濕絲柔面膜、堅果油活膚精華素及堅果油親膚潔面泡泡，特別推介給崇尚自然美肌人士，敏感肌膚亦適用。
貴氣護理 Valmont Discovery Set $1,240 由新晉日本刺繡藝術家Ruri Clarkson以瑞士風景及品牌經典元素，設計了型格又高貴的化妝袋。而修護套裝包括蘊含瑞士冰山礦泉水的潔膚乳、潤膚乳、升效更新煥膚面膜、補濕精華露、精華乳及日夜補濕霜，正可改善疲倦肌膚。
性價比高 Clarins 2018 Holiday Avent Calendar $298 倒數月曆內含十二份護膚及美妝產品，包括美顏霜、護唇油等，總價值$1,246，凡購買聖誕套裝滿$680，即可以$298換購！
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        為摯愛或閨蜜揀選聖誕禮品，的確是開心時刻。各大美肌品牌趁機推出限量聖誕套裝，既有靚包裝，亦有貼心的護膚精選，大家不妨用心挑選一份窩心X'mas Gift贈佳人！

文︰Angel 部份圖片︰Julio

模特兒︰Julia A. @ Primo

髮型及化妝︰Rainbow@ Annie G. Chan

Cath Kidston 2715 5738

Clarins 2994 6238

Kiehl's 2196 8348

Kiko Milano 2796 0010

Net Organic Skinology 5595 9669

Valmont 3911 1651
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