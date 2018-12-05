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﻿年度壓軸車展 新911洛杉磯首發

2018-12-05 列印
■全新保時捷911（992型）首先登場是Carrera S及4S兩款，同配新一代3公升平六雙Turbo引擎，前者馬力420ps、後者450ps，PDK半自動波箱由7前速升至8前速，並首次提供Wet Mode濕路模式。今代911不再有闊、窄車身之分，外形線條更簡潔，車廂結合數碼屏幕及實體掣鍵特色於一身。據知售價較舊款貴7%，香港預計明年3月上市，價格未定。
■平治展台的主角是Mercedes-AMG GTR Pro加強版，添置一系列賽車化升級配套，如專用車身擾流裝置及絞牙避震等，可比喻為可合法出牌行街的GT4賽車。
■新一代Mazda 3也是全球首發，包括五門掀背及四門房車兩款，有1.5、2.0及2.5 Skyactiv-G汽油引擎和1.8 Skyactiv-D柴油引擎提供，除了前驅，還首次提供i-Activ AWD四驅，視乎不同市場。至於全新Skyactiv-X機械增壓汽油引擎版本細節未公佈。
■福士同樣以電動車副線 I.D.為號召，展出I.D. Buzz Cargo概念貨車，外形復刻昔日T1 Bus，續航力達547km，但未有投產日期。
■據聞快將在港開售的全新豐田RAV4，在美國也很矚目，是次展出的XSE Hybrid特別版配備2.5公升引擎及電馬達，以及全新8速自動波箱。車身大幅擴展，方角造型比以往更為硬朗。
■奧迪則大力宣傳旗下e-Tron電動車副線，推出第二款新車e-Tron GT Concept，屬於跑房車格式，體積接近同廠A7 Sportback，搭載90kWh鋰電池，馬力高達590ps，0至100km/h只需3.5秒，續航力402km，聽聞2020年下旬投產。
■起亞全新Soul繼續大玩盒形設計，車身及軸距大幅拉長，車廂加入數碼化裝備，引擎則有2公升直四自然吸氣（147ps）和1.6公升直四Turbo（201ps）兩款，前者可配CVT無段變速或6速手波，後者則採用7速雙離合器半自動波箱。主動安全裝置如危急自動煞車、越線及盲位車輛警報等齊備。
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        一年一度美國洛杉磯車展開幕，一連九天舉行至12月9日（日），作為每年國際車壇壓軸盛事，今屆展覽不乏矚目新作，風頭躉相信是全新第八代保時捷911（編號992型）。原來美國加州是911車系全球最大市場，所以廠方一如上代選擇在洛杉磯首發新車，為這個規模相對細小的車展添上光彩。

文：彭志揚　圖：保時捷、平治、福士、奧迪、Newspress
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