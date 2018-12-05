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﻿韓飾×日妝 佳節聯乘

2018-12-05 列印
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　　聖誕裝扮少不了潮飾作配襯，韓國潮飾品牌Natashatini首次於銅鑼灣時代廣場Facesses設立專門店，超過600款韓流時尚耳環及飾物即日登場。品牌於聖誕期間，與日本自然美妝品牌Koh Gen Do推出聯乘套裝，以優惠價發售。

　　限量「水潤版」套裝，包括有品牌耳環及Koh Gen Do溫泉澄膚卸妝水、溫泉澄膚卸妝濕巾，套裝價$738（原價總值$1,051）。另一款為「水漾版」套裝，包括有品牌耳環、溫泉澄膚卸妝水、水漾美肌粉底液SPF25 PA++、水漾光澤調色液，以$898發售（原價總值$1,386）。

文︰Angel

查詢︰www.natashatini.com
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