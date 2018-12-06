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網民票選 8大年度好車

2018-12-06 列印
■《星島日報》行政總裁及總編輯黎廷瑤認為，副刊汽車版及《駕駛艙》電子平台可產生「雙劍合璧」效果。
■各得獎品牌代表與頒獎嘉賓及《駕駛艙》團隊合照。
■八個大獎得主，是由《駕駛艙》讀者投票選出。
■頒獎嘉賓范振鋒及太太李思欣被新到港的林寶堅尼Urus吸引。
■八輛得獎車雲集將軍澳星島報業集團大廈，當中林寶堅尼Urus及鈴木Jimny更是首次在港露面。
■今次頒獎禮得到各位讀者熱烈參與及各大汽車品牌支持。
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        《駕駛艙》早前聯同《Shimba Digital》舉辦第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，上周舉行了頒獎禮，八輛由網民投票選出的得獎車，連同各汽車品牌代表及頒獎嘉賓，一同雲集將軍澳星島新聞集團總部見證歷史時刻，場面熱鬧。

文：彭志揚　圖：陳鐵剛

        今次《駕駛艙》聯同星島集團《Shimba Digital》合辦的第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，主要是由網民投票（佔總分七成，其餘三成由編輯部評委給分）選出八輛不同界別最具代表性的新車，結果反映網民意見，公信力毋庸置疑。

　　據《星島日報》行政總裁及總編輯黎廷瑤在頒獎禮上表示，由《星島日報》及《頭條日報》副刊汽車版衍生的《駕駛艙》電子平台，成功把專業高質素汽車資訊自家內容，帶到更廣闊的讀者層面，並獲得汽車業界支持及認同。他認為今次賽果直接反映讀者喜好，各得獎車實至名歸。黎廷瑤重申今後再會加強及優化網上媒體內容，讓讀者更深入了解汽車市場發展，希望明年第二屆頒獎禮辦得更好。

　　說回今次頒獎禮，八輛得獎車以林寶堅尼Urus和鈴木Jimny最搶鏡，兩者均是新鮮熱辣到港，並首次在陳列室以外地方出現。四位曾接受《駕駛艙》專訪的藝人及名人如范振鋒與太太李思欣、香港女賽車手楊嘉怡及語言學博士「Ben Sir」歐陽偉豪，當日專誠來到出任頒獎禮嘉賓，為活動添上歡樂氣氛。在此再次感謝各位讀者、汽車品牌代表、公司各部門同事的支持，2019年《駕駛艙》將會更加互動、更加專業。
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