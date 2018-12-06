網民票選 8大年度好車

《駕駛艙》早前聯同《Shimba Digital》舉辦第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，上周舉行了頒獎禮，八輛由網民投票選出的得獎車，連同各汽車品牌代表及頒獎嘉賓，一同雲集將軍澳星島新聞集團總部見證歷史時刻，場面熱鬧。



文：彭志揚 圖：陳鐵剛



今次《駕駛艙》聯同星島集團《Shimba Digital》合辦的第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，主要是由網民投票（佔總分七成，其餘三成由編輯部評委給分）選出八輛不同界別最具代表性的新車，結果反映網民意見，公信力毋庸置疑。



據《星島日報》行政總裁及總編輯黎廷瑤在頒獎禮上表示，由《星島日報》及《頭條日報》副刊汽車版衍生的《駕駛艙》電子平台，成功把專業高質素汽車資訊自家內容，帶到更廣闊的讀者層面，並獲得汽車業界支持及認同。他認為今次賽果直接反映讀者喜好，各得獎車實至名歸。黎廷瑤重申今後再會加強及優化網上媒體內容，讓讀者更深入了解汽車市場發展，希望明年第二屆頒獎禮辦得更好。



說回今次頒獎禮，八輛得獎車以林寶堅尼Urus和鈴木Jimny最搶鏡，兩者均是新鮮熱辣到港，並首次在陳列室以外地方出現。四位曾接受《駕駛艙》專訪的藝人及名人如范振鋒與太太李思欣、香港女賽車手楊嘉怡及語言學博士「Ben Sir」歐陽偉豪，當日專誠來到出任頒獎禮嘉賓，為活動添上歡樂氣氛。在此再次感謝各位讀者、汽車品牌代表、公司各部門同事的支持，2019年《駕駛艙》將會更加互動、更加專業。