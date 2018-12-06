芦原溫泉關西後花園

濱臨日本海的日本北陸地區，溫泉鄉及美食多不勝數，難怪關西觀光大使兼搞笑二人組合Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子）都樂於「踩過界」，在此刻秋日的越前蟹當造季節，來到福井縣芦原溫泉（Awara Onsen）享受寫意假期。 文、圖：林逸 鳴謝：Mukoangie事務所 協力：Muko、Angie＠Mukoangie



賞景入浴歎越前蟹



每年這個時候，都是日本北陸地區的螃蟹季節，好像福井縣的名蟹越前蟹，直至來年3月都是當造期，自然吸引不少老饕來到當地遊玩兼大快朵頤，當中便包括木哥及杏子兩人。



這趟木哥及杏子到訪的，便是福井縣的人氣溫泉鄉芦原溫泉，話說早在1883年（明治16年），一位農夫在長滿蘆葦的沼澤地帶挖掘時突然發現溫泉，翌年當地陸續出現溫泉旅館，芦原溫泉便是在這樣的情況下發展起來，成為今日有十多家溫泉旅館、每年吸引約一百萬人來訪的「關西後花園」。



今日走在芦原溫泉，縱橫有致的街道上便是一家家的溫泉酒店，木哥及杏子這趟入住的，正是在溫泉街最左方的大型溫泉旅館美松，這家可容納五百位客人的旅館，最大特色是有個雅致偌大的日式池塘庭園，小橋流水，蒼松翠柏、滿池錦鯉，漂亮迷人，配合北陸地區最大型的私人露天風呂客房，以及備有開合式天幕的庭園露天大浴場，下榻其中，實在十分愜意。美食方面，美松此刻便備有一系列包括越前活蟹的螃蟹美饌供客人品嚐，有機會不妨一試。



擁有北陸地區最大型庭園露天風呂的清風莊，也是芦原溫泉另一家人氣旅館，清風莊的規模比美松更大，足可接待九百位客人，而為精益求精，旅館的溫泉更進行改裝工程，增建全新浴場，料可在今年12月下旬全面投入服務。此外，作客清風莊，也不可錯過一嚐旅館豐富豪華的自助餐，這頓在旅館的「風和里」餐廳供應的自助餐膳，約五十款以海鮮為主的美食中，一隻隻的螃蟹也是無限量供應，自然教人吃得大感滿足。



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芦原溫泉美松住宿連早餐及晚餐，每位約700港元起。



網頁：www.mimatu.net



由JR大阪站乘北陸本線特急列車約兩小時至芦原溫泉站，轉乘巴士或的士約十分鐘可達芦原溫泉。



www.awara-onsen.org（芦原溫泉旅館協同組合網頁）