智能恒溫暖風機

今時今日暖風機已屬高科家電，好像惠而浦全新陶瓷暖風機，特別備有「第六感」智能恒溫功能，可藉檢測室內溫度，調控高、低溫度轉換，輸送柔和暖意！



文：阿卓爸爸 部份圖片：陳鐵剛



產品查詢：2506 1628



通過紅外線檢測



惠而浦新出陶瓷暖風機（HT3220），特別加入人體感應功能，當感應功能開啟後，機內紅外線會自動檢測室內人體體溫，一旦有人體反應，會自動開啟預設溫度模式，而當兩分鐘內感應不到人體體溫，就會自動停止操作，直至感應器再次感應到人體體溫，才會重新開啟暖風機。這項功能的最大好處當然是慳電，以及即使忘掉關機，暖風機也會自動停止操作。



除了人體感應功能外，新暖風機還設有專利第六感智能恒溫功能，主動探測室內環境的溫度，以作出適當調節。如果室內溫度過低，暖風機就會自動調高暖風溫度，待室內溫度上升到特定水平後，暖風機又會自動開啟溫和模式，停止輸送高溫熱風，轉為提供暖風，從而產生恒溫效果。傳統暖風機的恒溫效能，多數是開機和關機互相轉換，出現一冷一熱效果，但HT3220暖風機的高、中溫度轉換，會使暖風更加柔和，適合有小朋友或長者的家庭使用。售價：$1,398



【測試評語】 1.8米範圍內有效



測試時，發現暖風機感應器在1.8米範圍內亦有效運作，而且檢測非常準確。至於第六感智能恆溫功能就更加抵讚，當暖風機感應到室內環境溫度過低時，就會開啟到輸出2,200W熱力模式，到達適合溫度後，又會轉為1,500W發熱，以高低溫交替運作，效能超卓！