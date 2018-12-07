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【其他選擇】　確保空氣清新

2018-12-07 列印
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        Dyson的HP03（Pure Hot+Cool Link）是市面上罕有的三合一暖風機，吹出暖風期間，亦可淨化有害氣體及清除99.95%空氣污染物及致敏原，系統又可通過「Dyson Link」應用程式向用家提供空氣質素報告，非常實用。

售價：$6,480 查詢：2926 2325
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