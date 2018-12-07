排隊歎人氣雞煲

人氣雞煲火鍋店「隨變」，原是只有三數個座位的街坊小店，後來贏得口碑，在灣仔開設分店，時至今日品牌再升級，進駐銅鑼灣人氣食廈V Point，以其招牌麻辣雞煲再掀排隊潮。文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



店名為「隨變」，不是隨隨便便的意思，而是指店中所賣的可隨客人口味而變，各適其適。一個雞煲，可選麻辣、只辣不麻的香辣、只麻不辣的麻味，變化多端；不好辣的，也有清湯、番茄湯、酸菜湯等選擇。「八年前開店，只是家三百多方呎的小店。後來漸有名氣，便擴充生意。最初只專注做麻辣雞煲，慢慢愈做愈多口味了。如今把品牌升級，進駐銅鑼灣開店，原因是長期顧客Kathy愛吃這裏的雞煲，就說跟我們合作，我信任她，結果開了這家銅鑼灣店。」隨變火鍋總店負責人莎姐說。



新店的雞煲汁底跟總店無異，選用數十種香料於自家工場炒製而成，辣氣逼人但絕不嗆喉，是水準極高的辣湯汁。一個成功的雞煲，除汁底以外，雞隻是靈魂所在，這裏選用一百日大的三黃雞，肉質嫩滑，在煲內不斷翻滾也不會變韌。吃畢雞煲，便到火鍋出場，湯底共八款，火鍋配料逾八十款，如即炸響鈴卷、手打丸類和脂肪分佈均勻的牛肉等，包羅萬有。



幫襯過「隨變」的人都知道，該店另一名物是乾窩。乾窩吃下像沒有湯的麻辣火鍋，以秘製香油及底料炒製，風味獨一無二。隨變的六款乾窩，除配以雞、田雞外，可選配海鮮如龍躉、肉蟹等，味道更出眾。當中乾窩龍躉斑背翅特別矜貴，斑背翅即指龍躉背部魚鰭的部位，口感嫩滑無腥，以麻辣乾窩的方法炮製，辣勁十足且極之惹味，令人忍不住一口氣吃光！銅鑼灣新店特別推出該店限定的刺身，包羅龍蝦、象拔蚌及櫻花蝦等，擺盤精美，上桌時伴隨乾冰散發出的縷縷輕煙，如詩如畫。刺身即叫即宰，鮮甜爽彈，全因店家從相熟海鮮檔取貨，質素有保證。



隨變火鍋



地址：銅鑼灣登龍街18號V Point23樓



查詢：2891 2787