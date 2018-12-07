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PlayStation Awards揭盅

2018-12-07 列印
■《Monster Hunter World》以無敵姿態勇奪四白金。
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　 踏入年尾，意味着遊戲界開始陸續派發成績表，SIE日前就在東京舉行了「PlayStation Awards 2018」頒獎禮，表揚亞洲及日本地區最暢銷的PlayStation平台遊戲。今年能夠取得白金賞，即亞洲銷量突破一百萬套的PS4遊戲有三款，包括《Monster Hunter World》、《The Last of Us Remastered》及《女神異聞錄5》，其中《Monster Hunter World》更加錄得逾四百萬的驚人成績，成為「芒亨」系列歷來最暢銷之作。另外也有三款創意行先的小品獲得獨立遊戲大獎，分別是趣怪Party Game《超級雞馬》、探索海洋世界的《ABZÛ》，以及橫向動作遊戲《Dead Cells》。文：Joe

網址：asia.playstation.com/cht-hk/events/playstation-awards/
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