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派對戰衣 精明入手

2018-12-08 列印
Bionda Castana 紅色高跟鞋 原價$8,495 優惠價$850
Casamadre 黑色Ankle Boots 原價$7,295 優惠價$730
Paule Ka 啡色外套 原價$9,195 優惠價$920
Lucy Folk 積木造型Clutch 原價$3,595 優惠價$360
Caterina Gatta 粉紅色One-piece 原價$11,995 優惠價$1,200
Caterina Gatta 全身裙 原價$11,995 優惠價$1,200
Just Cavalli 深藍色外套 原價$18,695 優惠價$1,870
Leshommes 黑色外套 原價$11,995 優惠價$1,200
Casely紅色外套 原價$10,995 優惠價$1,100
Leshommes 多色Sneakers 原價$6,505 優惠價$660
Sean 抽象圖案襯衣 原價$7,395 優惠價$740
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        聖誕將至，又是準備置裝出席派對的時候，適逢集多個國際名牌於一店的THE SWANK，由12月13日（四）起一連四天舉行Christmas Flash Sale，多款男女裝以一折發售，各位Party King及Party Queen，是時候掃貨了！

　　是次聖誕快閃減價活動，限量服飾將以一折發售，當中包括Just Cavalli、MSGM、Paule Ka、Versace Collection、Roberto Cavalli等知名品牌，除有上班服外，亦不乏派對衣飾、鞋履及手袋，而且男女裝俱備，正好為聖誕及除夕派對「戰衣」作好準備。

地址︰天后英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店6樓

查詢︰2884 9021
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