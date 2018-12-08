Netgear超流線路由器

無線路由器技術日新月異，近期更進化至802.11ax標準，反觀外形設計長年一成不變，風格太過保守。難得Netgear新推出的Nighthawk AX8，既支援最新的AX-WiFi制式，十足戰鬥機的造型更是破格，由外到內皆極盡前衞。文、圖：B1807



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AX-WiFi制式



乍看Nighthawk AX8（型號RAX80）的機身造型，相信未必太多人估到是個無線路由器，事實兩側摺起的機翼原來藏着兩條高性能天線，即使是隱藏，天線仍然處於最佳定位及狀態，從而提供高覆蓋的WiFi範圍。除了配備1.8GHz四核處理器及率先支援高達2Gpbs速度的WAN+LAN鏈路聚合（Link Aggregation），另一賣點是採用最新的802.11ax標準，即AX-WiFi制式，由於頻寬達160Mhz，雙頻速度高達AX6000（2.4GHz 1,200Mbps+5GHz 4,800Mbps），打機睇4K固然爽快，而且每個頻段均支援四空間串流（Spatial Stream），同時連接八部裝置同步串流也不成問題。不但網絡容量及傳輸量較AC WiFi制式高出四倍，AX-WiFi還有一個特點，就是採用了正交分頻多重存取技術（OFDMA），MU-MIMO可以上行、下載，有效降低數據傳送至裝置的延遲，令網絡應付多部裝置或智能家居時更有效率。







電競級智能AD-WiFi



Netgear同時帶來打機專用的智能路由器Nighthawk XR9700，屬同級中首款支援AD-WiFi制式（802.11ad），三頻最高速度達到7,200Mbps（2.4GHz 800Mbps＋5GHz 1,733Mbps+60GHz 4,600Mbps），並設有七個1Giga的網線插口，且一如Nighthawk AX8支援鏈路聚合，但不只LAN 1插口，連LAN 2也可用上，加上10Gbps級別的SPF+網絡連接埠及兩個USB 3.0，有助提升NAS等裝置傳輸速度。



至於主打智能家居的Orbi Mesh WiFi系列，亦加入新成員Orbi Voice，其衞星分機整合了大熱的智能喇叭功能，且邀得Harman Kardon負責音響部份，除了體驗高達3,000Mbps的三頻無線WiFi，還可利用內置Amazon Alexa語音助理，一嘗聲控智能家居裝置。當然，Orbi Voice也可充當無線喇叭聽歌，全面支援Spotify、DEEZER、tunein及pandora等音樂平台。



Nighthawk AX8



處理器：1.8GHz四核心



無線技術：820.11ax



MU-MIMO：支援



連接埠：5×LAN、WAN、USB×3



體積/重量：305×202×161mm/1,281g



售價：$3,698