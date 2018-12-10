銀杏風味情常在

銀杏館這個名字大家應不會陌生，他們最近新開的「婆婆廚房」，主打婆婆們的家傳食譜和每天不同靚湯水，保證每啖都洋溢家的味道。



文：李泳烔 圖：Gary Tsai



「餐廳大廚丁師傅今年已經六十八歲，曾在酒店和大型飲食集團掌廚，餐廳除了婆婆們的菜譜，餘下便是師傅級的菜式。」銀杏館行政總裁麥敏媚（Joyce）道。這天的湯品是蓮藕粟米紅蘿蔔，蓮藕軟腍清甜，一點都不遜以肉煲成的中湯，而且更加健康。「這家是銀杏館第二家中菜分店，某些菜式是過往大廚留給我們。」丁師傅隨即奉上一碟有機茶雲霧燻肉，燻肉沾上濃郁醬汁，脂肪晶瑩剔透，乍看已令人胃口大開。「看似像東坡肉，其實是一位曾在名人飯堂工作的大廚留下的食譜。」脂肪位猶如棉花般鬆化，燻肉煮得入味，餘韻更帶點鐵觀音的幽香，第一道菜已讓我對這社企餐廳另眼相看。



「老人家的工作經驗豐富，只是手腳慢些，但能力一點都不比年輕人遜色。」Joyce笑道，就像丁師傅製作的醬油雞，沒有特別挑選雞種，但雞肉滑溜，醬油味纏繞舌尖久久不散，是我今年吃過最好的醬油雞。「我們這兒並非裝修華美，但勝在有家的感覺，大家互相關心，人與人之間感覺很溫暖。」Joyce身為行政總裁，工作忙碌，卻能牢記銀杏館上下一百五十人的姓名和他們的故事，我當天喉嚨有點不適，她立即遞上一杯暖茶，這種體貼和細心，正正是銀杏館與眾不同的地方。



銀杏館──婆婆廚房



地址：油塘高超道38號



大本型空中花園R01號舖



查詢：2663 1998