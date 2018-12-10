  • 2018年12月10日 星期一
  • 18º
  • 75%
熱門： 華為孟晚舟公屋身份證天氣

日報新聞 > 副刊

富豪香港酒店 精選聖誕餐

2018-12-10 列印
Previous Next

 聖誕當然要食餐好，富豪香港酒店今個佳節就有豐富選擇，例如御花園咖啡室品嚐豐富的龍蝦和牛鮮蠔自助晚餐，多款冰凍海鮮包括美國緬恩州龍蝦、松葉蟹腳、麵包蟹，海鮮熱葷則有蒜蓉蒸原隻扇貝及龍蝦濃湯等。

　　想看着美景品嚐晚宴，Alto 88也是好選擇，主廚悉心設計節慶海鮮黑松露五道菜晚餐，豐富美食包括意大利牛肝菌雲吞配脆煙肉及鮮黑松露、菠菜酥皮焗羊柳配馬德拉汁、香煎鱈魚配香草芹菜蓉及黑朱古力榛子撻配雲呢嗱雪糕及鮮黑松露，讓你滿足地度過佳節。留意於2018年12月15日或之前預購節日餐券，可享節日自助餐低至7折優惠及意大利美饌8折優惠。

富豪香港酒店

地址：銅鑼灣怡和街88號

查詢：2837 1719
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd