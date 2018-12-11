OMO5東京大塚 型宿登場

日本優質酒店集團星野集團今年5月在東京大塚開設集團旗下第四個酒店品牌OMO，這家OMO5東京大塚酒店，主打希望住得型格舒適的商務酒店客群及家庭客，甫開業便成為客人的寵兒。



全新的OMO5東京大塚，位處大塚這個跟極受香港人歡迎的池袋只有一站之隔的庶民社區，由JR大塚站北口徒步前來，只需約一分鐘步程，超級方便。酒店大堂位於十三層高建築物的四樓，甫踏出電梯，已教人眼前一亮，因為以日式建築元素「櫓」（木造高台）為主調的設計已是舉目可見，加上模仿JR大塚站列車月台及車廂扶手拉環的特色設計、牆上整幅標明區內吃喝玩樂好去處的偌大地圖，以及周遭的型格氛圍，悉數趣味盎然，再配合雅致的大堂、休閒區、供應千層批等美味早餐及多款輕食的Cafe，以及一眾職員的親切笑臉，一切都很完美。



櫓式客房 迷你複式



進到酒店一百二十五間客房中有一百二十四間均是同一式樣的Yagura Room（櫓式客房），更覺驚喜萬分。十九平方米的面積，以商務酒店來說已是相當不俗，小玄關後是升高一級的地台，走過浴、廁獨立的盥洗區，便是鋪上榻榻米的小天地，最特別是客室呈迷你複式設計，下面是有偌大牀墊、可變身成為睡牀的休閒區，沿木構樓梯往上走，便是可容納兩人的閣樓睡眠區，善用空間之餘，也予人型格感覺。



玩途旅行 超筍套票



玩途旅行這趟夥拍星野集團推出的東京、青森六日五晚自由行套票，內容便包括國泰、日航或香港航空等人氣航空公司香港至東京的來回機票及五晚酒店住宿，當中兩晚入住星野集團OMO5東京大塚、兩晚入住星野集團青森屋連早餐，以及一晚入住星野集團奧入瀨溪流酒店連早餐，每位只需7,899港元起，除省卻格價及分開訂購的煩惱，所付費用更較分開訂購便宜不少呢！



查詢：3891 4089或hk.wantu.cn



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



由東京成田機場乘成田特急約一小時至東京站，轉乘東北新幹線約兩小時三十分鐘至八戶站，在西口乘搭酒店免費巴士約四十分鐘可達星野集團青森屋，約一小時三十分鐘可達星野集團奧入瀨溪流酒店。



網頁：www.jreast.co.jp/tc/



星野集團 OMO5東京大塚



地址：東京都豊島區北大塚2-26-1



電話：81 50 3786 1144



租金：每位7,000日圓



（約484港元）起



交通：由JR大塚站徒步約一分鐘



網頁：omo-hotels.com/otsuka/en/



文：林逸 圖：林逸、星野集團OMO5東京大塚



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