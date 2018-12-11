奧地利3 中世紀酒館菜餚

Fifi和昔日酒店管理同學結伴到奧地利旅遊，行程一路覓食，除了早前分享的Heurigen奧地利葡萄酒節及馳名Plachutta燉牛肉外，還到維也納最古老的餐廳Greichenbeisl朝聖，感受著名音樂家和大文豪昔日聚腳點的文藝氣息。



位處維也納舊城區的Greichenbeisl於1447年啟業，店名意譯「希臘酒館」，以地道奧地利菜餚馳名，這裏從前是希臘人聚居地，因而得名。歷史悠久的酒館歷年席上客有著名音樂家莫扎特、貝多芬、舒伯特和大文豪馬克吐溫，以及男高音Pavarotti和音樂人Phil Collins，Fifi和同學亦為此慕名朝聖，感受酒館的文藝氣息。



已屹立五個世紀的Greichenbeisl不乏傳統菜餚，馳名炸牛仔肉Schnitzels及燉煮牛肉Tafelspitz理應是必選菜式，然而此行早已嚐過，況且這老店還有不少地道佳餚，那便嚐一頓富奧匈帝國風味的懷舊晚餐。光臨時正值深秋，窩心暖胃的熱湯正合衆人胃口，同行朋友點了傳統維也納薯仔忌廉湯Erdapfelsuppe，加入煙肉、黑菌、洋葱及香料入饌，口感豐富而味道濃郁，喝罷渾身暖和。另一款Leberknodelsuppe牛肝餃子湯，除了是奧地利地道菜式，毗鄰德國及匈牙利同樣盛行，熱騰騰的牛肉清湯配合以香料提味的無皮牛肝餃子，後者賣相質感恰如細滑多汁的丸子，即使味道濃淡有別，與大家熟悉的江南清燉獅子頭仍有異曲同工之妙。至於奧地利家喻戶曉的Goulash，沿用紅椒粉及香菜子入饌，醬汁帶肉香及辣味，既可造成前菜牛肉湯，亦可當主菜燉牛肉，前者味道濃烈豐富，後者滋味樸實，以Knodel餃子蘸點醬汁，富地道風味。



接下來的Spanferkelstelze烤乳豬腳，外皮香脆且沒膩滯感，皮下脂肪融化後滲透豬蹄，令肉質細嫩濕潤，隨伴的Grammelkraut豬油酸菜，混入了西班牙辣肉腸提味，香辣醒胃，滋味無窮。奧地利人以雞、牛、豬作主糧，這店標榜選用地道食材，那便順道嚐一嚐牛臀扒，這部位味道濃郁，且富嚼勁，吃罷這些地道菜餚，大感滿足。



Greichenbeisl



地址：Fleischmarkt 11, 1010 Wien, Wien, Austria



查詢：43 1 5331977



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）