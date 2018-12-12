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Holiday Collections 美妝禮遇

2018-12-12 列印
L'occitane 乳木果滋潤聖誕星球 $105 ‧乳木果潤手霜10ml ‧乳木果護膚皂 25g ‧乳木果潤膚露30ml
ReVive 假日更新系列套裝 $2,500 ‧高效保濕更新晚間面霜1.7oz ‧高效保濕更新眼霜0.5oz
Melvita 有機三重蜂蜜 護唇套裝 $168 ‧有機三種蜂蜜急救霜8g ‧有機蜂蠟修護潤唇膏3.5g
Melvita 有機堅果護膚套裝 ‧有機堅果油50ml ‧有機摩洛哥堅果絲滑護手霜30ml ‧有機堅果油5ml ‧塑顏按摩石
Melvita 有機花蜜套裝 $544 ‧有機薰衣草 蜜400g ‧有機槐花蜜 400g
The Body Shop 聖誕 貓頭鷹禮盒套裝 $199 ‧士多啤梨沐浴露60ml ‧椰子沐浴乳60ml ‧士多啤梨潤手霜30ml ‧椰子潤手霜30ml ‧士多啤梨浸浴磚 ‧椰子浸浴泡泡
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　　大家正在準備聖誕禮物嗎？還是希望藉佳節好好裝扮自己？無論是送禮或自用，今個聖誕為你精心預備的限量美妝產品同樣合適。

　　假日正好提醒我們，工作忙碌過後必須要好好享受生活，讓皮膚回復最佳狀態，迎接派對。近年空氣污染嚴重，皮膚容易出現敏感，適時為閨蜜送上天然修護產品，滋潤又窩心。

Melvita 2317 1055

L'occitane 2143 6288

ReVive 2869 5816

The Body Shop 2259 5266

文︰Angel　圖︰Julio Miguel　模特兒︰Julia（Primo）

化妝、髮型︰Rainbow（Annie G）　飾物︰Accessorize
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