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日韓百貨感謝祭

2018-12-12 列印
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  聖誕將至，正為摯友準備窩心禮物嗎？日韓百貨店Hello Bear將於12月14日至20日舉行2018年壓軸聖誕感謝祭，多款日韓大熱禮品均以感謝價發售，當中包括化妝品、家電及朱古力禮物籃，如TRESemme速乾負離子風筒、Sealy絲漣記憶枕頭均以低至三折，日本Thermos真空控溫杯則以五折發售，是搜羅聖誕禮物的好機會。

地點：觀塘成業街20號怡生工業大廈11樓B室

查詢︰5220 7630
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