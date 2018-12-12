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聖誕派對 曲奇新口味

2018-12-12 列印
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　　聖誕將到，不少家庭都喜歡邀請三五知己來家中開個小型派對。怕自製食品太麻煩，不妨購買一些特色現成小食，法式麵包店A La Bakery的牛油曲奇便是心水推介。品牌的曲奇一向聞名，用料矜貴是打造好味道的重要元素，全部用上法國麵粉及有汽礦泉水Perrier來作原材料，難怪口感極鬆化。而最近店子還一口氣新增七款口味，包括咖喱脆米曲奇、玄米茶味、焙茶黑芝麻味、茉莉花葵花籽味、迷迭香番茄味、蔓越莓燕麥味、帕達諾芝士洋葱味。為慶祝七款新口味登場，現凡於星期一至六下午二時至五時到中環店購買咖啡一杯，即可免費試其中四款曲奇。

查詢：2121 1118

文︰Angel
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