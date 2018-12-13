車情車趣——駕馭七百匹

駕駛一輛七百匹馬力跑車在石澳馳騁，以前驚為天人，現在好像家常便飯。時下一輛普通級數超跑如McLaren 720S、法拉利488 GTB動輒六、七百匹馬力，最重要是駕着這類跑車的心情毫不緊張（可能我開得太多習慣了？），即使踏盡油門加速快感確實癲狂，但過程絕不驚慌。大前題當然是閣下要有很高度的自制能力，在適當時候做適當動作，不能超速入彎，要充份煞車減速才入彎，那麼車子各個系統可給予充足回饋信心，自己好像可以全盤控制它的一舉一動，感覺（幻覺）如「車神」，其實部車才是「神」。



很多人說新世代超跑太易開無Feel，這點我不能否認，不過新款法拉利、McLaren最厲害是可以帶你進入另一個速度和力量新境界，同一時間也能保留充足的機械控制感，特別是容許不同程度甩尾，又能令你全盤控制到整個飄移動作，感覺非常開心美滿。



彭志揚



