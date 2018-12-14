早春新作 閒逸麗人

時裝界總是走在潮流的尖端，近日寒意正盛，春裝已率先登場，Salvatore Ferragamo最新早春女裝系列主打休閒的外形輪廓，同時結合傳統面料素材，打造出優雅閒逸的意式風姿。



遠離城市煩囂，享受平靜氛圍的時尚女主角，就是新系列背後創作故事的重心。新作承接秋冬系列的精緻簡約設計，着重寬鬆休閒的剪裁輪廓，並從調色盤上選取淺黃、米色、天藍、磚紅及酒紅色等為主調，拼搭牛仔布、斜紋真絲、高科技府綢及棉麻混紡等多元化的面料，製作出連身裙、針織衫、各款外套、半截裙及褲款等百搭衣裝，讓都會女士可靈活配襯出不同的優雅造型。



細膩設計 倍添雅致



早春系列雖說是秋冬與春夏系列之間的過渡作，但當中也找到細膩的設計。其中的百褶設計，靈活運用於不同的連身裙款上，例如色彩斑斕的Scarf Print入膊百褶連身裙，又或磚紅色短袖百褶連身裙，兩者均展現截然不同的動感美態。另外，系列中亦不乏多款特色外套，包括Judo Style皮革Wrap Coat，以及採以水手領口設計的西裝外套，均能打造出休閒又優雅的美態。



配飾新品的焦點，除了有新推的Studio Bag之外，還有新鮮出爐的Rainbow Holiday Collection，包羅手袋、鞋履及零錢包等，全以彩虹條紋為設計圖案。至於品牌招牌作Varina平底鞋，也換上彩虹色條紋圖案，綻放年輕活力。



查詢：2845 2718



文：Elaine Chung 圖：陳鐵剛



模特兒：Zhang Hewen@STYLE



化妝及髮型：Chris Lam