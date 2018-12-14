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早春新作 閒逸麗人

2018-12-14 列印
■絲質Scarf Print百褶連身裙/$20,500、F Heels雙色綁帶短靴/$13,500。
■深藍色樽領針織長袖上衣/售價待定、飾以金屬鈕釦半截裙/售價待定、拼色蛇皮F Heel Mule Shoes/$7,950、藍色Studio Bag/$17,900。
■日式設計的米色羔羊皮Wrap Coat/$16,500、茄士咩Sweater Dress/售價待定、白色拼粉紅色Cube Sneakers/$4,950、粉紅色Joanne Flap Bag/$14,500。
■磚紅色短袖百褶連身裙/售價待定、拼色綁帶Cube Heel Mule Shoes/$6,300、 以純天然頂級意大利皮革人手製作的Studio Bag/$17,900。
■採用水手服領口設計的茄士咩外套/售價待定、恤衫/售價待定、高腰黑色車線丹寧半截裙/售價待定、飾以金屬Gancini Logo流穗Slip-on Flats/$7,950、粉紅色Margot手袋/$15,900。
■上/拉鏈零錢包/$3,300及下/Vera Rainbow手袋/$13,950。
■彩紅色條紋圖案Varina Flats/$5,750，感覺煥然一新。
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　　時裝界總是走在潮流的尖端，近日寒意正盛，春裝已率先登場，Salvatore Ferragamo最新早春女裝系列主打休閒的外形輪廓，同時結合傳統面料素材，打造出優雅閒逸的意式風姿。

　　遠離城市煩囂，享受平靜氛圍的時尚女主角，就是新系列背後創作故事的重心。新作承接秋冬系列的精緻簡約設計，着重寬鬆休閒的剪裁輪廓，並從調色盤上選取淺黃、米色、天藍、磚紅及酒紅色等為主調，拼搭牛仔布、斜紋真絲、高科技府綢及棉麻混紡等多元化的面料，製作出連身裙、針織衫、各款外套、半截裙及褲款等百搭衣裝，讓都會女士可靈活配襯出不同的優雅造型。

細膩設計 倍添雅致

　　早春系列雖說是秋冬與春夏系列之間的過渡作，但當中也找到細膩的設計。其中的百褶設計，靈活運用於不同的連身裙款上，例如色彩斑斕的Scarf Print入膊百褶連身裙，又或磚紅色短袖百褶連身裙，兩者均展現截然不同的動感美態。另外，系列中亦不乏多款特色外套，包括Judo Style皮革Wrap Coat，以及採以水手領口設計的西裝外套，均能打造出休閒又優雅的美態。

　　配飾新品的焦點，除了有新推的Studio Bag之外，還有新鮮出爐的Rainbow Holiday Collection，包羅手袋、鞋履及零錢包等，全以彩虹條紋為設計圖案。至於品牌招牌作Varina平底鞋，也換上彩虹色條紋圖案，綻放年輕活力。

查詢：2845 2718

文：Elaine Chung　圖：陳鐵剛

模特兒：Zhang Hewen@STYLE

化妝及髮型：Chris Lam
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