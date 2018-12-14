  • 2018年12月14日 星期五
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內地紅遍 人氣重慶火鍋

2018-12-14 列印
鴛鴦鍋$180（以售價高的湯底計，另加$20） 鴛鴦鍋是這兒的招牌，可依喜好選湯底，有辣有不辣，任君選擇。
麻辣炸響玲$48 響玲即叫即炸，之後再加上麻辣粉，比一般的多了分刺激。
8秒土豆片$48/右 本地手切肥牛$268/左 土豆片即薯仔片，薄身帶脆，很可口；本地牛牛味濃重，脂肪分佈均勻，很受歡迎。
伸腿鵝腸$88 鵝腸經預先處理，口感爽脆。
五色小籠包$88 小籠包吸盡湯汁精華，特別滋味。
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　　重慶火鍋在香港愈見普遍，其中最新落戶尖沙咀的「洪鼎」便大有來頭，既是內地當紅火鍋店，亦份屬中國火鍋品牌龍頭「重慶小天鵝」，單計內地已有二百多家分店，版圖更延伸至北美洲。

　　這兒的麻辣湯底，入口順滑舒服，不會「死辣」，是師傅把辣椒反覆炒製數小時的成果。師傅用花椒、印度魔鬼辣椒及燈籠椒等炒至辣椒皮出味，並非同一時間下大量辣椒調製，因此花時也費心。為迎合香港人口味，店子特地把辣度分為大、中及小，悉隨尊便。而店中供應紅糖冰粉，解辣一流，怕辣者大可一試。若不好辣，亦可選擇牛骨湯、雞湯及鴨湯等，全部由重慶總店運到香港，味道及質素有保證。

　　火鍋配料不少，伸腿鵝腸更是必吃。鵝腸經預先處理，特別挺身，下鍋內涮十秒即可品嚐，鵝腸爽脆嫩滑，沒多餘肥膏，難怪是店內招牌貨。五色小籠包做得精緻，包括原味、蟹粉味、黑松露味、芝士味及麻辣味，把它們放入湯內滾起，外皮煙韌，吸盡湯底精華，令人回味。重慶火鍋不能少的內臟配料，這兒款式特別多。除了牛黃喉、牛草肚及金錢肚外，更有牛骨髓、牛膀及牛粉腸，相當豐富。

　　大家細心留意，便發覺店子裝潢滿有自家特色，到處充滿驚喜。餐廳正門把舊客棧的面貌重現，牆壁貼上重慶夜景及四川洪崖洞風貌照片，店內掛滿印有重慶俚語的霓虹光管，並把俚語意思印在餐紙上。吃頓火鍋就如在重慶遊走了一遍，意想不到吧？

重慶洪鼎火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A舖

查詢：6705 4308

文：陳芍瑩　圖：受訪餐廳提供
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