內地紅遍 人氣重慶火鍋

重慶火鍋在香港愈見普遍，其中最新落戶尖沙咀的「洪鼎」便大有來頭，既是內地當紅火鍋店，亦份屬中國火鍋品牌龍頭「重慶小天鵝」，單計內地已有二百多家分店，版圖更延伸至北美洲。



這兒的麻辣湯底，入口順滑舒服，不會「死辣」，是師傅把辣椒反覆炒製數小時的成果。師傅用花椒、印度魔鬼辣椒及燈籠椒等炒至辣椒皮出味，並非同一時間下大量辣椒調製，因此花時也費心。為迎合香港人口味，店子特地把辣度分為大、中及小，悉隨尊便。而店中供應紅糖冰粉，解辣一流，怕辣者大可一試。若不好辣，亦可選擇牛骨湯、雞湯及鴨湯等，全部由重慶總店運到香港，味道及質素有保證。



火鍋配料不少，伸腿鵝腸更是必吃。鵝腸經預先處理，特別挺身，下鍋內涮十秒即可品嚐，鵝腸爽脆嫩滑，沒多餘肥膏，難怪是店內招牌貨。五色小籠包做得精緻，包括原味、蟹粉味、黑松露味、芝士味及麻辣味，把它們放入湯內滾起，外皮煙韌，吸盡湯底精華，令人回味。重慶火鍋不能少的內臟配料，這兒款式特別多。除了牛黃喉、牛草肚及金錢肚外，更有牛骨髓、牛膀及牛粉腸，相當豐富。



大家細心留意，便發覺店子裝潢滿有自家特色，到處充滿驚喜。餐廳正門把舊客棧的面貌重現，牆壁貼上重慶夜景及四川洪崖洞風貌照片，店內掛滿印有重慶俚語的霓虹光管，並把俚語意思印在餐紙上。吃頓火鍋就如在重慶遊走了一遍，意想不到吧？



重慶洪鼎火鍋



地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A舖



查詢：6705 4308



文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供