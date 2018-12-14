  • 2018年12月14日 星期五
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鮑魚龍蝦滋養宴

2018-12-14 列印
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  冬天乾燥，是最適合滋補的季節。城景國際樂雅軒便由即日（12月14日）起推出全新「鮑魚龍蝦滋養宴」，以鮑魚及龍蝦等矜貴食材入饌，味美滋養。盛宴包括蒜香金絲蒸乳龍蝦、鮑魚海螺燉功夫湯、鍋燒龍躉斑腩、煲仔臘味炒飯等，食物豐富多元，每位只$328（限堂食4位起，已包茶芥，另收加一服務費）。蒜香金絲蒸乳龍蝦選用乳龍蝦，將其開邊後釀入生蒜、炸蒜及粉絲蒸煮，上桌前淋上滾油及豉油提香。鮑魚海螺燉功夫湯就用鮑魚及海螺，加入雞腳、豬肉等於紫砂茶壺煨燉兩小時，滋陰補養。

樂雅軒中菜廳

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

查詢：2783 3286
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