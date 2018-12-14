《Monster Hunter World》大型更新

今年《Monster Hunter World》成功令遊戲界再掀屠龍熱潮，經過將近一年時間，相信不少機迷都期待着加強版來臨。製作人辻本良三日前就宣佈好消息，落實2019年秋天推出名為《Monster Hunter World：Iceborne》的更新版本，進一步擴闊狩獵版圖，雖然未有詳細資料，但已知內容會接續主線故事，收錄大量更高等級任務、魔物及武器防具，當然還有全新地區（相信是冰雪場景）與動作，規模相當於以往的「G」系列，具體內容明年春天公開。



而另外一大驚喜，就是遊戲破天荒與神級RPG《The Witcher 3：Wild Hunt》玩Crossover，狩魔獵人傑洛特將通過傳送門踏入「芒亨」的新大陸，變身調查團成員一起參戰，特別設計的任務玩法同時結合兩款遊戲特色，預定明年初推出更新。順帶一提，廠方近日開設了「芒亨」十五周年紀念網站，獵人們可登入下列網址留意最新動向。



今年《Monster Hunter World》成功令遊戲界再掀屠龍熱潮，經過將近一年時間，相信不少機迷都期待着加強版來臨。製作人辻本良三日前就宣佈好消息，落實2019年秋天推出名為《Monster Hunter World：Iceborne》的更新版本，進一步擴闊狩獵版圖，雖然未有詳細資料，但已知內容會接續主線故事，收錄大量更高等級任務、魔物及武器防具，當然還有全新地區（相信是冰雪場景）與動作，規模相當於以往的「G」系列，具體內容明年春天公開。



而另外一大驚喜，就是遊戲破天荒與神級RPG《The Witcher 3：Wild Hunt》玩Crossover，狩魔獵人傑洛特將通過傳送門踏入「芒亨」的新大陸，變身調查團成員一起參戰，特別設計的任務玩法同時結合兩款遊戲特色，預定明年初推出更新。順帶一提，廠方近日開設了「芒亨」十五周年紀念網站，獵人們可登入下列網址留意最新動向。



查詢：www.monsterhunter.com/15th/



文：Joe



