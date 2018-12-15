Spectre x360 時尚多角度

沉靜一陣子的電腦市場，佳節前又再熱鬧，HP一口氣帶來多達四款新作，由商務筆電到一體化電腦兼而有之，當中最搶眼的非13.3吋商務新作Spectre x360莫屬，機身採用棱角分明的寶石形切割，襯上金色線條，賣相華麗高貴，可謂高效與時尚並重。



角位開關、USB



沿用360度翻揭式熒幕設計的Spectre x360，機身破格採用寶石形切割，摺合軸兩邊角位由直角換成斜角，線條獨特之餘，廠商更巧妙地將USB插口及開關鍵分置兩角，可以減少USB線纏繞的情況出現。新作鍵盤上方的四單元B&O喇叭也用上菱形圖案，同時網面上的透聲孔均用上獨立微鑽，從而提升音色表現。Spectre x360另一賣點是擁有出色效能，採用最新第8代Core i5/i7處理器（Whisky Lake），加上支援最高16GB RAM及容量達2TB的SSD，整體效能進一步加強，且擁有同級最長的20小時續航力及支援快速充電，用家還可通過《HP Command Center》程式，自行選擇低溫、寧靜或高效三種溫度設定。



24/27吋AIO電腦



另一商務新成員Pavilion 13，沿用雙色金屬機身設計及內置B&O Play專業調音喇叭，機身僅厚15.4mm，重量輕至1.3kg，然而機身兩側仍然找到豐富的擴充端子，外接配件毋須加裝轉接器。說到效能，Pavilion 13同樣採用最新第8代Core i5/i7處理器，內置8GB RAM及256GB SSD，鍵盤設有指紋掃描器加強保安。同場，HP還帶來了兩款熒幕分別達24吋及27吋的All in One電腦──Pavilion 24及Pavilion 27，機面的B&O Play喇叭與機背的三角造型，顯然是延續筆電的設計語言。Pavilion 24/27可選配最高第8代Core-i7處理器及最多16GB RAM，當中Pavilion 27不但裝有27吋QHD IPS觸控芒，更可選配GeForce GTX 1050顯示卡，配合B&O Play喇叭，打機睇片皆可帶來上佳的聲畫體驗。



Spectre x360



熒幕：13.3吋FHD/UHD觸控



處理器：第8代Core i5/i7



記憶體：8/16GB



SSD：256GB/512GB/1TB/2TB



體積/重量：308.9×217.9×14.5mm/1.33kg



售價：$11,499起