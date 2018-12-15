葉Sir食經——巴黎「Le Clarence」 品嚐精美法國菜

十月在巴黎小住數天，根據當地識途老友的推介，跟太座到「Le Clarence」食了頓精采法國菜，餐廳開業只有三年，位於31 Avenue Franklin Roosevelt，對面是大皇宮，離開香榭麗舍大道只有數碼之遙，餐廳在一家十九世紀大宅內，裝修高雅，古色古香，氣派非凡，大宅是餐廳老闆盧森堡王子的物業，他追求完美，餐廳的家具、燈飾和餐具全部由他親自挑選，他在波爾多擁有「Haut Brion」和「La Mission Haut Brion」等著名酒莊，三年前把大宅變身為高檔餐廳，在星級名廚Christophe Pele的領導下，很快便摘下兩顆米芝蓮星星，食客除了星級美食，也可以品嚐到王子旗下酒莊的美酒，是享受法國美酒美食的好地方。



我跟太座七點半到達餐廳，坐在靠窗的小枱，窗外秋葉開始變紅，加上特別圓的月光（可能因為身在外國），漂亮非常。「Le Clarence」的酒單像本書，內有很多Haut Brion及其姊妹酒莊的佳釀，以杯計的紅白酒選擇不少，白酒十歐羅便有交易，紅酒選擇甚多，我飲的是每杯二十五歐羅的La Chapelle de la Mission Haut Brion，酒質不俗，想多飲幾款的話，可以試試侍酒師推介的一套五款紅白餐酒，每位一百四十五歐羅並不算貴！太座是夜不想飲酒，改飲她最愛的法國名牌Chateldon礦泉水。



餐廳食的是套餐，有每位三百二十歐羅的「靈感套餐」，一百九十歐羅的五道菜套餐，我跟太座食的是每位一百三十歐羅的三道菜秋日套餐，餐前先食些芝士泡芙和芝士角，跟着食「法國小龍蝦配魚子醬」，小龍蝦來自法國Pompol，嫩滑鮮甜，跟鹹香的魚子醬是神仙配搭，飲杯三十歐羅的波爾多白酒，感覺美妙。



餐廳自家製的麵包夠熱夠香，軟心的麵包塗些海鹽牛油，美味得令人心軟。頭盤幾款，先食「牛仔牛荔枝」（Vcal Sweethread），牛荔枝炸得表面香脆，內裏軟滑，配酸豆及Coco beans，一食鍾情。另一款頭盤是red mullet魚柳，魚煎至七成熟，香滑鮮甜，大廚不愛用鹽，改用吞拿魚鹹魚子把魚的鮮味帶出，很好食的一塊魚。最後食法國青口，每人四隻，以香草及葱碎調味，肉嫩鮮甜，超正！



主菜烤羊鞍跟着由經理推出，這是食鹹水草大的Pyreness法國羊，肉嫩不羶，大大塊的羊鞍用茴香烤得香氣撲鼻，經理親自在席前把羊鞍切開，每人分得三片，連皮的一片烤得香滑無比，中間的一片肉味香濃，骨邊的一片較生，粉紅色嫩滑非常，大廚創意地用醃過的鰻魚來配羊肉，羊鞍食來更覺鮮香，大廚功力盡顯，被「Guide Pudlo」選為今年巴黎最佳廚師是實至名歸。



甜品四款，分別是清新香甜的檸檬忌廉，香滑甜美的自家製棒子果仁雪糕，新鮮菠蘿和無花果配覆盆子及食得人甜在心間的朱古力餅。飲杯新鮮薄荷茶後，到廚房跟大廚Christophe來張合照留念，他曾經在「Ledoyen」、「Bristol」及「Pierre Gagnaire」等三星餐廳工作，做的是傳統帶創意的精緻法國菜，為求食客食得健康，他不愛用鹽，經常以乾魚子和魚子醬等代替鹽來調味，是我等食客之福。餐廳逢星期日及一休息，星期二只做晚市，最抵食是每位九十歐羅的午市套餐。



葉澍堃



