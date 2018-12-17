﻿精選完美聖誕餐

佳節除了交換禮物，最重要當然是食餐好，今日編輯部就精選兩家深受好評的高級聖誕餐，祝大家度過一個大飽口福的聖誕！文：李泳烔



來自夏威夷的名廚Bryan Nagao主理的TOWN by Bryan Nagao，這次他設計的六道菜聖誕餐單（$1288/位），融合多國料理。頭盤「夏威夷煙燻牛小排、海蘆筍及柚子胡椒」，大廚選用澳洲Rangers Valley農場的和牛西冷部位，拍薄放入撻模中，再配以白醬油、日式芥茉、清酒酒粕醬、玉子蛋及海膽，口感軟腍得來，更是鮮味逼人。主菜有以朱古力餵飼而聞名的澳洲Mayura農場牛柳，肉心帶有黑朱古力的香味，面頭鋪上鵝肝及日本松茸醬汁，更是滋味。甜品以「法式栗子撻」配上一球黑加侖子雪葩作結，清爽解膩。



高級餐廳Sevva在這個聖誕邀得來自雪梨星港城Sokyo的得獎名廚Chase Kojima，於即日至12月25日炮製期間限定的Tasting Menu（$2,000/位），並可另加$600配搭三款紐西蘭著名酒莊Cloudy Bay「雲霧之灣」的芳醇佳釀跟Ruinart Blanc de Blancs。開胃前菜Seared Scampi，配以白鱘魚子醬，細葉芹沙律及白松露，先為口腔帶來一陣清新爽利。Chef Kojima在北海道成長，因此喜愛烹飪海鮮，看似簡單的King Crab Tempura配以紅胡椒粒、小茴香及土佐醋，已經足以回味。



TOWN by Bryan Nagao



地址：銅鑼灣開平道1號Cubus 10樓



電話：2568 8708



SEVVA



地址：中環遮打道10號太子大廈25樓



查詢：2537 1388



