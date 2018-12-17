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﻿夢幻花間下午茶

2018-12-17 列印
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  試問誰能抵抗花香跟美食？最近帝景酒店帝景軒與來自日本著名衣物保養專家LAVONS LE LINGE合作，即日起至2019年2月28日期間推出「夢幻花間下午茶」（$260/2位用）。行政總廚參考了品牌的芬芳味道作設計元素，以茉莉花、玫瑰花、檸檬及佛手柑等材料入饌，炮製出多款「吃」得到的花果香味下午茶點。芳香味美的茉莉花草莓拿破崙是女生最愛，酥皮中間夾雜着新鮮的草莓及軟滑清新的茉莉花吉士醬。客人凡惠顧兩位用套餐，可獲贈由Lavons送出的「極致優雅奢華禮品套裝」一份（價值$128）。

帝景軒

地址：荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

電話：3716 2898
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