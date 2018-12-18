﻿女神郵輪 初登亞洲

近期許多頂級郵輪也紛紛進駐亞洲，像銀海郵輪旗下的銀海女神號（Silver Muse），月初便展開東亞首航旅程登臨香港，船上高雅的品味和體貼周到的服務，令人對這位海上「女神」印象難忘！



文、圖：韋利 鳴謝：Silversea



旗艦新作 初臨香港



郵輪業百花齊放，選擇自然愈多，不同類形的旅客，無論對郵輪風格或是目的地航點有要求，皆愈來愈容易尋得合心水的海上假期。像既着重奢華享受，又欲方便地暢遊亞洲城市，甚至要求由香港起訖，最近一樣可以找到頂級的選擇。作為郵輪業界翹楚的銀海郵輪（Silversea），上月派出了簇新的旗艦作銀海女神號（Silver Muse）首度前來亞洲，在中東阿曼馬斯喀特作過亞洲首航後，本月初更正式進駐東南亞，從新加坡出發，途經越南再登臨香港。



或許不少旅客，會喜愛乘搭載客量數以千計、玩樂設施豐富得有如遊樂場的巨無霸級郵輪，然而對於鍾情優悠度假、屬意領略頂級享受的朋友，像我一樣懼怕迷失於海上迷宮，登上排水量僅超過四萬噸的銀海女神號，便不怕有此麻煩。事實上，郵輪享受絕非跟體積「掛鈎」，在這載客量不足六百人的輕盈船艦上，不用遇上熙來攘往的遊人，反而更可細味船上樂趣，感覺自在逍遙。



初登這艘於2017年下水的豪華郵輪，即被其瑰麗氣派所包圍，只見船上由四至十一樓的客用樓層，處處滿佈華麗貴氣的裝潢，其中各樓層的客艙，更是讓人眼前一亮。



設施豐富 難忘體驗



這裏提供豐富的娛樂和享受，當中除了頂層甲板上的泳池和按摩池，尚有環境寧靜的觀景圖書館Tor's Observation Library及掛滿名畫的Art Cafe，在前者對着大海靜享閱讀樂，或是三五知己在後者的藝品前談天歎咖啡，同樣教人投入放鬆度假的心情。



船上尚備有橋牌室、購物名店等設施，而假若對表演節目特別感興趣，銀海女神號也不會讓你失望，除了每晚提供精采演出的劇場Venetian Lounge，以及化身為Disco的Panoramic Lounge可以夜夜笙歌，值得捧場的還有會所式餐廳Silver Note，這裏除屬晚膳場地，每晚更有爵士樂手現場獻唱。



旅遊記事簿



銀海女神號由現在至2019年仍會作多趟暢遊亞太地區的航程，其中在明年3月21日，將會再度由新加坡啟航前往香港，行程除同樣途經越南胡志明市及峴港，尚會停靠泰國蘇梅及鄰近芭堤雅的林查班港，十三晚郵輪假期，包船上住宿、餐膳及娛樂設施，每位約64,740港元起。此外，銀海女神號亦會於2019年4月13日從香港出發前往日本東京，航程中會停靠上海，佐賀縣唐津、廣島、大阪等地，同樣包含船上食宿及設施，十三晚郵輪假期，每位73,320港元起。



www.silversea.com（銀海郵輪網頁）