﻿奧地利（4） 味尋文化遺產

維也納咖啡文化源遠流長，據說第一家咖啡館早於1683年創立，細味咖啡、糕點，不但是當地人慢活的寫照，更被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



地道咖啡館 文人社交地



維也納咖啡歷史悠久，經典咖啡館更是數之不盡，Fifi和友人特意到當地同學推介的本土咖啡館享受地方風味。是日相約奧地利美魔女同學Katrin到Cafe Landtmann午餐，Katrin柯打的炸牛仔肉Schnitzels香口惹味；同行男生選了鎮店Beef Tatare，一嚐精神分析理論鼻祖Sigmund Freud在這裏早餐必選的獨特美食，韃靼生牛肉混合蛋黃和漬黃瓜，風味跟法式相若，且醒胃飽肚。



烚香腸拼盤風味地道，當中的Frankfurter豬肉腸好比富煙燻風味的熱狗香腸，Debreziner更是Fifi最愛，這惹味匈牙利式豬肉腸以香蒜、紅椒粉入饌，且夾雜豬油小粒；另外兩款Burenwurst和Waldviertler同為雜肉腸，區別在於Burenwurst混合了煙肉而帶微辣，Waldviertler口感結實而煙燻味道濃厚。至於晚餐在文青老店Cafe Pruckel享用，上世紀五十年代懷舊風格至今不變，裝潢有別於傳統咖啡館的華麗氣派。是夜眾人分別品嚐Schnitzels的三款不同烹調方法，經典維也納炸牛仔肉Wiener Schnitzel外層薄脆金黃而不膩；炸豬肉Schnitzel做法恰如傳統牛仔扒，兩者風味區別在於後者牛肉細嫩且鮮美得多。最後的NaturSchnitzel，牛仔肉撲上麵粉，用上牛油煎香，佐以Veal Jus牛仔肉汁，百分百原汁原味。



維也納之行，除了到Belvedere欣賞Klimt的著名畫作《The Kiss》，還到Klimt當年常往的Cafe Museum喝一口咖啡，沉醉於昔日文藝氣息。Cafe Mozart更是美國作家Graham Greene名著《The Third Man》的靈感之泉，這兒的煎腸蛋早餐套餐賣相精緻，且蛋香撲鼻。最後不忘到遊客勝地Hotel Sacher打卡，由於早年已嚐過Cafe Sacher的風味，是日改往酒店去年增設的Sacher Eck嚐同一樣的Sacher Torte，兩層杏子果醬朱古力海綿蛋糕甜入心，反而奄列早餐更為滋味樸實。



Beef Tatare韃靼生牛肉



15.5歐羅/約137港元



（Cafe Landtmann）



咖啡



5.3歐羅/約50港元



（Cafe Museum）