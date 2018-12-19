購物藝術館K11是出名注入藝術風的商場，今年舉辦《Christmas Art Playground》活動，也緊扣藝術元素，主打是chi K11藝術空間舉辦日本著名多媒體藝術家津田翔平的《MUTATIONS by Shohei Tsuda》展覽，帶來三組經典作品，其中注入藝術家對香港的情懷，帶來全新詮釋，塑造出色彩斑斕的奇幻世界。
另一邊廂，新城市廣場的聖誕活動主打今年初紅爆南韓的多媒體展覽《Alice：Into The Rabbit Hole》，令人相當驚喜。當時吸引南韓男團BTS的金南俊等明星參觀，風頭一時無兩。策展單位Media N Art的CEO池性旭分享，展覽大膽運用現代手法重新演繹名著，營造全新的夢幻體驗，並挑選了五個最受歡迎裝置在港展出，包括《超級巨型愛麗絲充氣娃娃》、《愛麗絲復古夢幻房間》和《淚眼之泉》。兩個展覽背後還有更多創作故事，詳情請留意明天（12月20日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁的報道。
《MUTATIONS by Shohei Tsuda》展覽
日期：即日（12月19日）至2019年1月13日（日）
時間：12:00nn至10:00pm
地點：尖沙咀K11商場B2/F chi K11藝術空間
入場費：$30/人
查詢：3118 8070
《Alice：Into The Rabbit Hole》裝置藝術展覽
日期：即日（12月19日）至2019年1月13日（日）
時間：10:00am至10:00pm
地點：沙田新城市廣場3樓
查詢：2684 9175