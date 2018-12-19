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﻿冬日童裝可愛登場

2018-12-19 列印
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　 聖誕節是普天同慶的日子，更加是小朋友的歡樂時光，家長們不妨為囝囝囡囡打扮一番，讓他們變成派對中的小王子及小公主。配飾品牌Accessorize特別於聖誕期間，推出一系列小童飾品，除有Party Dress、閃爍頭飾等派對造型產品，亦有動物造型的手套、冷帽系列，可愛又吸睛，是冬日時尚打扮的實用配件。文︰Angel
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