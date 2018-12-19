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﻿急救肌膚新方案

2018-12-19 列印
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　這陣子經常出席聯歡派對，當然要適時為皮膚進補，讓肌膚回復最佳狀態。瑞士護膚品牌Swissline推出升級版活細胞智慧型系列，主要針對抵禦肌膚老化，正好作為派對後的肌膚補給。用者可以運用系列內的活細胞智慧型專效混合精華，度身定制個人護膚方案，如其中專效提亮混合精華，便可有助提亮膚色，抵抗疲勞。

文︰Angel

查詢︰2737 2372
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