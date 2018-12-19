  • 2018年12月19日 星期三
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﻿夢幻之最 佳節彩妝

2018-12-19 列印
Bobbi Brown 限量 化妝掃套裝 $1,200 ‧高密度粉底掃 ‧透亮碎粉掃 ‧靈活眼影掃 ‧精細眼線掃 ‧雙頭造型眉掃
Givenchy L'interdit華麗聖誕套裝 ‧L'interdit香水 35ml ‧禁忌之吻緞光唇膏 ‧L'Interdit香水 15ml ‧禁忌之吻水凝唇彩N16
ETVOS Christmas Coffret 限量版聖誕套裝 $998 ‧霧感零瑕防曬礦物粉餅 SPF50＋ PA++++ 及限量粉盒 ‧光感礦物素顏粉 3g ‧濃密亮澤眼線液 ‧雅致閃耀礦物眼影盤 ‧迷霧微光礦物唇彩筆 ‧化妝袋
Bare Minerials 皇牌彩妝珍藏套裝 $740 ‧妝前底霜 12g ‧礦物定妝粉 12g ‧礦物眼影 0.67g ‧礦物胭脂 0.85g ‧礦物輪廓修飾粉 0.85g ‧面部化妝掃 ‧4款唇妝產品 ‧礦物眼線筆 ‧睫毛液
Paul & Joe 聖誕倒數 日曆驚喜彩妝禮盒 $750 ‧聖誕限定多用途彩妝咭 ‧聖誕限定唇膏筒 ‧聖誕限定唇膏芯 ‧貓咪保濕護唇膏芯 ‧聖誕限定亮光唇彩 ‧聖誕限定絲絨蜜粉餅 ‧聖誕限定護手霜 ‧聖誕限定妝前隔離霜 10ml ‧聖誕限定彩妝咭套
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        多個著名品牌於今個佳節推出包裝耀眼、實用度高的限量彩妝組合，集唇膏、唇彩、眼影等必備妝物，可滿足不同風格的女士，除有附送特別化妝袋或化妝掃，更有以驚喜的日曆彩妝套裝出場，是女士們夢寐以求的彩妝陣容。文︰Angel　

圖︰Julio Miguel　

模特兒︰Julia（Primo）

化妝、髮型︰

Rainbow（Annie G）

Bare Minerials 2796 2066

Bobbi Brown 2111 3912

ETVOS 2493 1311

Givenchy 2115 9959

Les Merveilleuses Laduree

2110 4919

Paul & Joe 3514 9238
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