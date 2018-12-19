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﻿女生必入流線型冬靴

2018-12-19 列印
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　　長短靴向來皆是女生冬日衣櫥的Must Have Item，容易配襯加上適度保溫，是時尚人喜愛的主要原因。Jipi Japa冬靴則大玩時尚物料，令Boots款的可塑性更高，如一系列以彈力絨為物料的靴款，更加入可拆式蝴蝶結，可擊於靴面、腳跟及靴筒，玩味十足之餘，亦能凸顯雙腿迷人線條。另一推介為運動型Boots款，流線型設計加上極輕身物料，最適合旅行穿上，型格又舒適。

文︰Angel

查詢︰2699 7917

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