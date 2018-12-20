﻿動感台北 跑入貓空

都市人生活緊張，外遊時總想多點親近自然，早前來到台北，我便選擇前往文山區放空。這個台北市最東南面的地方，十年前建成貓空纜車後，便成為觀光熱點，不過這趟我卻棄乘纜車，改為參加一場越野跑比賽，跑入貓空深處，感受森林的自然美。文︰Kengi 圖︰Kengi、Action Asia Events鳴謝︰Action Asia Events



登指南宮 蓄勢待發



台北貓空纜車，在2007年啟用後，旋即成為焦點，在短短的兩個月內，載客量便高達一百萬人次，稱得上是極受歡迎。貓空纜車全長約四公里，設四個站，朝貓空山高處的貓空總站伸延，其中一站便鄰近這趟我參加的動感亞洲（Action Asia Events）越野賽台灣站的起點「指南宮」。



位處文山區木柵指南山山麓的指南宮，據說始建於1890年，供奉八仙中的呂洞賓，是台灣的道教聖地之一。動感亞洲越野賽台灣站選擇指南宮大雄寶殿為起點，對我等跑手來說也是相當愜意，因為大雄寶殿便建在海拔二百七十米處，殿前廣場更是個挺佳的觀景區，讓人在起步前能夠賞到整個文山區的優美景色，絕對是未起跑，先興奮。



事實上，動感亞洲每年都會在亞洲區舉辦多場極具挑戰性的越野賽，好像台灣站賽事自2013年起便每年都在當地舉行，更被命名為X-Trail系列賽，分別設有九公里、十七公里及二十六公里三組，考驗跑手應對山林越野跑的技術及耐力，是個極具挑戰性又能讓人細味自然美態的活動。



記 事 簿



前往台灣須申辦入台證，透過網上可免費辦理及列印出入境許可書，也可在抵台後申辦落地簽證。



網頁：www.immigration.gov.tw







參加Action Asia動感亞洲台灣區賽事，報名費用由1,500元新台幣（約381港元）起。



網頁︰www.actionasiaevents.com







taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）